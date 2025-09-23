https://ria.ru/20250923/navrotskiy-2043778434.html
Навроцкий назвал Польшу газовым хабом в Центральной Европе
Навроцкий назвал Польшу газовым хабом в Центральной Европе - РИА Новости, 23.09.2025
Навроцкий назвал Польшу газовым хабом в Центральной Европе
Польша готова быть дистрибьютором американского газа по Центральной Европе и отправлять его в будущем на Украину, заявил президент страны Кароль Навроцкий в... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T16:09:00+03:00
2025-09-23T16:09:00+03:00
2025-09-23T16:14:00+03:00
ВАРШАВА, 23 сен - РИА Новости. Польша готова быть дистрибьютором американского газа по Центральной Европе и отправлять его в будущем на Украину, заявил президент страны Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Fox Business. "Что касается СПГ, конечно, Польша - это хаб, настоящий хаб в Центральной Европе. Благодаря интерконнекторам и тому, что мы являемся этим хабом, мы можем поставлять американский газ не только в Польшу, но и в другие европейские страны... В будущем, когда война на Украине закончится, республика сможет поставлять этот газ и на Украину", - заверил Навроцкий. По словам президента, с точки зрения инфраструктуры Польша полностью готова использовать американский газ. Глава государства напомнил, что в Польше есть портовый терминал для сжиженного природного газа в Свиноуйсьце.
Навроцкий назвал Польшу газовым хабом в Центральной Европе
