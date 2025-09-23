Навроцкий назвал Польшу газовым хабом в Центральной Европе

Рейтинг@Mail.ru
16:09 23.09.2025 (обновлено: 16:14 23.09.2025)
в мире
польша
украина
кароль навроцкий
ВАРШАВА, 23 сен - РИА Новости. Польша готова быть дистрибьютором американского газа по Центральной Европе и отправлять его в будущем на Украину, заявил президент страны Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Fox Business. "Что касается СПГ, конечно, Польша - это хаб, настоящий хаб в Центральной Европе. Благодаря интерконнекторам и тому, что мы являемся этим хабом, мы можем поставлять американский газ не только в Польшу, но и в другие европейские страны... В будущем, когда война на Украине закончится, республика сможет поставлять этот газ и на Украину", - заверил Навроцкий. По словам президента, с точки зрения инфраструктуры Польша полностью готова использовать американский газ. Глава государства напомнил, что в Польше есть портовый терминал для сжиженного природного газа в Свиноуйсьце.
в мире, польша, украина, кароль навроцкий
В мире, Польша, Украина, Кароль Навроцкий
© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Кароль Навроцкий
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 23 сен - РИА Новости. Польша готова быть дистрибьютором американского газа по Центральной Европе и отправлять его в будущем на Украину, заявил президент страны Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Fox Business.
"Что касается СПГ, конечно, Польша - это хаб, настоящий хаб в Центральной Европе. Благодаря интерконнекторам и тому, что мы являемся этим хабом, мы можем поставлять американский газ не только в Польшу, но и в другие европейские страны... В будущем, когда война на Украине закончится, республика сможет поставлять этот газ и на Украину", - заверил Навроцкий.
По словам президента, с точки зрения инфраструктуры Польша полностью готова использовать американский газ.
Глава государства напомнил, что в Польше есть портовый терминал для сжиженного природного газа в Свиноуйсьце.
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Президент Польши заявил о заинтересованности в большем числе военных США
В миреПольшаУкраинаКароль Навроцкий
 
 
