Рютте ушел от ответа на вопрос, будет ли НАТО сбивать российские самолеты

Специальная военная операция на Украине
 
15:48 23.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
польша
эстония
марк рютте
дмитрий песков
дональд туск
БРЮССЕЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте ушел от ответа на вопрос, будут ли силы альянса сбивать российские самолеты и БПЛА в случае их захода в воздушное пространство НАТО. "Решения о том, вступить ли во взаимодействие с вторгшимся летательным объектом, в частности, сбивать ли его, принимаются в режиме реального времени и всегда основаны на доступных сведениях об угрозе, которую он представляет", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. По словам Рютте, в отношении инцидента в Эстонии удалось избежать эскалации, так как самолеты, по оценке НАТО, не представляли непосредственной опасности. Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Румынское министерство национальной обороны ранее сообщило, что 20 сентября вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населению. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван 21 сентября вечером в МИД Румынии из-за появления в воздушном пространстве страны дрона, заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя никаких доказательств происхождения беспилотника предоставлено не было.
в мире, россия, польша, эстония, марк рютте, дмитрий песков, дональд туск, нато, еврокомиссия, миг-31
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Польша, Эстония, Марк Рютте, Дмитрий Песков, Дональд Туск, НАТО, Еврокомиссия, МиГ-31
БРЮССЕЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте ушел от ответа на вопрос, будут ли силы альянса сбивать российские самолеты и БПЛА в случае их захода в воздушное пространство НАТО.
"Решения о том, вступить ли во взаимодействие с вторгшимся летательным объектом, в частности, сбивать ли его, принимаются в режиме реального времени и всегда основаны на доступных сведениях об угрозе, которую он представляет", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
По словам Рютте, в отношении инцидента в Эстонии удалось избежать эскалации, так как самолеты, по оценке НАТО, не представляли непосредственной опасности.
Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.
Румынское министерство национальной обороны ранее сообщило, что 20 сентября вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населению. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван 21 сентября вечером в МИД Румынии из-за появления в воздушном пространстве страны дрона, заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя никаких доказательств происхождения беспилотника предоставлено не было.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияПольшаЭстонияМарк РюттеДмитрий ПесковДональд ТускНАТОЕврокомиссияМиГ-31
 
 
