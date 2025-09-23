Рейтинг@Mail.ru
10:59 23.09.2025 (обновлено: 12:20 23.09.2025)
СВР рассказала о "десанте" НАТО в Одесской области для устрашения Молдавии
СВР рассказала о "десанте" НАТО в Одесской области для устрашения Молдавии
2025-09-23T10:59:00+03:00
2025-09-23T12:20:00+03:00
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Власти Евросоюза планируют ввод натовских войск в Молдавию и уже готовят десант для устрашения Приднестровья, заявила Служба внешней разведки России."По поступающей в СВР информации, брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики. Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны", — говорится в релизе.По данным разведки, натовские подразделения уже концентрируются в Румынии близ молдавской границы, а в Одессу уже прибыла первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании.В СВР отметили, что сценарий десанта в Молдавию не раз отрабатывался на учениях альянса в Румынии. Применить его планируется после выборов в молдавский парламент, которые назначены на 28 сентября. Предлогом могут стать массовые протесты на фоне грубых фальсификаций итогов голосования, которые готовят Брюссель и Кишинев. В таком случае по запросу президента Майи Санду в республику введут войска европейских государств.Если такое вмешательство не потребуется, то войска могут ввести позже. Чтобы создать предлог для этого, предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных там российских сил в преддверии выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября, заключили в СВР.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Telegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни Telegram-каналов.
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, молдавия, одесская область, украина, нато
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Молдавия, Одесская область, Украина, НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Власти Евросоюза планируют ввод натовских войск в Молдавию и уже готовят десант для устрашения Приднестровья, заявила Служба внешней разведки России.
"По поступающей в СВР информации, брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики. Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны", — говорится в релизе.
По данным разведки, натовские подразделения уже концентрируются в Румынии близ молдавской границы, а в Одессу уже прибыла первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании.
В СВР отметили, что сценарий десанта в Молдавию не раз отрабатывался на учениях альянса в Румынии. Применить его планируется после выборов в молдавский парламент, которые назначены на 28 сентября. Предлогом могут стать массовые протесты на фоне грубых фальсификаций итогов голосования, которые готовят Брюссель и Кишинев. В таком случае по запросу президента Майи Санду в республику введут войска европейских государств.
Если такое вмешательство не потребуется, то войска могут ввести позже. Чтобы создать предлог для этого, предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных там российских сил в преддверии выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября, заключили в СВР.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Telegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни Telegram-каналов.
Заголовок открываемого материала