https://ria.ru/20250923/nato-2043692442.html

СВР рассказала о "десанте" НАТО в Одесской области для устрашения Молдавии

СВР рассказала о "десанте" НАТО в Одесской области для устрашения Молдавии - РИА Новости, 23.09.2025

СВР рассказала о "десанте" НАТО в Одесской области для устрашения Молдавии

Власти Евросоюза планируют ввод натовских войск в Молдавию и уже готовят десант для устрашения Приднестровья, заявила Служба внешней разведки России. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T10:59:00+03:00

2025-09-23T10:59:00+03:00

2025-09-23T12:20:00+03:00

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

молдавия

одесская область

украина

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Власти Евросоюза планируют ввод натовских войск в Молдавию и уже готовят десант для устрашения Приднестровья, заявила Служба внешней разведки России."По поступающей в СВР информации, брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики. Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны", — говорится в релизе.По данным разведки, натовские подразделения уже концентрируются в Румынии близ молдавской границы, а в Одессу уже прибыла первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании.В СВР отметили, что сценарий десанта в Молдавию не раз отрабатывался на учениях альянса в Румынии. Применить его планируется после выборов в молдавский парламент, которые назначены на 28 сентября. Предлогом могут стать массовые протесты на фоне грубых фальсификаций итогов голосования, которые готовят Брюссель и Кишинев. В таком случае по запросу президента Майи Санду в республику введут войска европейских государств.Если такое вмешательство не потребуется, то войска могут ввести позже. Чтобы создать предлог для этого, предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных там российских сил в преддверии выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября, заключили в СВР.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Telegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250923/sandu-2043684822.html

https://ria.ru/20250811/medvedev-2034507016.html

молдавия

одесская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, молдавия, одесская область, украина, нато