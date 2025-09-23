Рейтинг@Mail.ru
На Украине ликвидировали испанского наемника - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/naemnik-2043768397.html
На Украине ликвидировали испанского наемника
На Украине ликвидировали испанского наемника - РИА Новости, 23.09.2025
На Украине ликвидировали испанского наемника
Испанский наемник, вступивший в Вооруженные силы Украины, Хуан Луис Амадор Матиас, ликвидирован в минувшее воскресенье, сообщил глава регионального отделения... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T15:26:00+03:00
2025-09-23T15:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
афганистан
ближний восток
испания
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg
МАДРИД, 23 сен – РИА Новости. Испанский наемник, вступивший в Вооруженные силы Украины, Хуан Луис Амадор Матиас, ликвидирован в минувшее воскресенье, сообщил глава регионального отделения Народной партии Кастильи-Ла-Манчи Пако Нуньес. "Получена новость о смерти Хуана Луиса Амадора Матиаса из Вильяпаласиоса (провинция Альбасете - ред.), который погиб на Украине", — написал он в социальной сети X. По информации газеты Pais, 38-летний Амадор добровольно отправился на Украину в октябре 2024 года, где занимался управлением беспилотниками. Он был ликвидирован 21 сентября. Местные власти начали процедуры по репатриации тела погибшего. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250923/naemnik-2043712084.html
украина
афганистан
ближний восток
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cec047d61d4eb9228c088223a935e2ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, афганистан, ближний восток, испания, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Афганистан, Ближний Восток, Испания, Вооруженные силы Украины
На Украине ликвидировали испанского наемника

На Украине ликвидировали наемника-оператора БПЛА из Испании Матиаса

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники на военном полигоне
Иностранные наемники на военном полигоне - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники на военном полигоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАДРИД, 23 сен – РИА Новости. Испанский наемник, вступивший в Вооруженные силы Украины, Хуан Луис Амадор Матиас, ликвидирован в минувшее воскресенье, сообщил глава регионального отделения Народной партии Кастильи-Ла-Манчи Пако Нуньес.
"Получена новость о смерти Хуана Луиса Амадора Матиаса из Вильяпаласиоса (провинция Альбасете - ред.), который погиб на Украине", — написал он в социальной сети X.
По информации газеты Pais, 38-летний Амадор добровольно отправился на Украину в октябре 2024 года, где занимался управлением беспилотниками. Он был ликвидирован 21 сентября. Местные власти начали процедуры по репатриации тела погибшего.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Воевавший за ВСУ британский наемник вернулся домой и покончил с собой
12:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАфганистанБлижний ВостокИспанияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала