На Украине ликвидировали испанского наемника
2025-09-23T15:26:00+03:00
МАДРИД, 23 сен – РИА Новости. Испанский наемник, вступивший в Вооруженные силы Украины, Хуан Луис Амадор Матиас, ликвидирован в минувшее воскресенье, сообщил глава регионального отделения Народной партии Кастильи-Ла-Манчи Пако Нуньес. "Получена новость о смерти Хуана Луиса Амадора Матиаса из Вильяпаласиоса (провинция Альбасете - ред.), который погиб на Украине", — написал он в социальной сети X. По информации газеты Pais, 38-летний Амадор добровольно отправился на Украину в октябре 2024 года, где занимался управлением беспилотниками. Он был ликвидирован 21 сентября. Местные власти начали процедуры по репатриации тела погибшего. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
