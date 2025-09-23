Рейтинг@Mail.ru
Воевавший за ВСУ британский наемник вернулся домой и покончил с собой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 23.09.2025 (обновлено: 14:38 23.09.2025)
Воевавший за ВСУ британский наемник вернулся домой и покончил с собой
ЛОНДОН, 23 сен - РИА Новости. Британский наемник Эдвард Харрис, воевавший на Украине в рядах ВСУ, покончил с собой после возвращения в Великобританию, сообщает газета Times. "Офицер Колдстримской гвардии (один из пехотных полков британской гвардии - ред.), который ранее участвовал в боевых действиях в Афганистане, а затем на Украине, скончался в возрасте 40 лет... В августе он покончил с собой у себя дома в Лондоне", - пишет газета. По данным издания, на вступление в ряды ВСУ британца "вдохновил" поиск "цели и чего-то значимого". Он присоединился к ВСУ в марте 2022 года, однако в июле того же года вернулся в Великобританию, где собрал средства для покупки шести "модифицированных автомобилей с модернизированным баллистическим оборудованием", с которыми вернулся на Украину, где создал небольшой отряд для нападений на "ключевые цели". Через два месяца он получил ранения в ходе боев в Артемовске, в результате которых потерял ногу. После этого он работал в генштабе ВСУ, а в 2024 году вернулся домой. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Военнослужащие Украины и Великобритании
Военнослужащие Украины и Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 23 сен - РИА Новости. Британский наемник Эдвард Харрис, воевавший на Украине в рядах ВСУ, покончил с собой после возвращения в Великобританию, сообщает газета Times.
"Офицер Колдстримской гвардии (один из пехотных полков британской гвардии - ред.), который ранее участвовал в боевых действиях в Афганистане, а затем на Украине, скончался в возрасте 40 лет... В августе он покончил с собой у себя дома в Лондоне", - пишет газета.
По данным издания, на вступление в ряды ВСУ британца "вдохновил" поиск "цели и чего-то значимого". Он присоединился к ВСУ в марте 2022 года, однако в июле того же года вернулся в Великобританию, где собрал средства для покупки шести "модифицированных автомобилей с модернизированным баллистическим оборудованием", с которыми вернулся на Украину, где создал небольшой отряд для нападений на "ключевые цели".
Через два месяца он получил ранения в ходе боев в Артемовске, в результате которых потерял ногу. После этого он работал в генштабе ВСУ, а в 2024 году вернулся домой.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, попавший в плен, о своем возвращении в Лондон
Попавший в плен британский наемник не верит, что Лондон его вызволит
28 ноября 2024, 18:29
 
