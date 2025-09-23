https://ria.ru/20250923/naemnik-2043712084.html

Британский наемник Эдвард Харрис, воевавший на Украине в рядах ВСУ, покончил с собой после возвращения в Великобританию, сообщает газета Times. РИА Новости, 23.09.2025

ЛОНДОН, 23 сен - РИА Новости. Британский наемник Эдвард Харрис, воевавший на Украине в рядах ВСУ, покончил с собой после возвращения в Великобританию, сообщает газета Times. "Офицер Колдстримской гвардии (один из пехотных полков британской гвардии - ред.), который ранее участвовал в боевых действиях в Афганистане, а затем на Украине, скончался в возрасте 40 лет... В августе он покончил с собой у себя дома в Лондоне", - пишет газета. По данным издания, на вступление в ряды ВСУ британца "вдохновил" поиск "цели и чего-то значимого". Он присоединился к ВСУ в марте 2022 года, однако в июле того же года вернулся в Великобританию, где собрал средства для покупки шести "модифицированных автомобилей с модернизированным баллистическим оборудованием", с которыми вернулся на Украину, где создал небольшой отряд для нападений на "ключевые цели". Через два месяца он получил ранения в ходе боев в Артемовске, в результате которых потерял ногу. После этого он работал в генштабе ВСУ, а в 2024 году вернулся домой. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

