СМИ: Киев согласился с необходимостью увеличения внешнего финансирования

Bloomberg: МВФ убедил Киев увеличить прогноз внешнего финансирования до $65 млрд
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Международный валютный фонд убедил правительство Украины увеличить прогноз необходимого ей внешнего финансирования до конца 2027 года с почти 38 миллиардов до примерно 65 миллиардов долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников.
Страны ЕС заявили об огромном дефиците в финансировании Украины
Собеседники агентства отметили, что согласованная оценка уже передана Еврокомиссии.
По данным источников, размер нового кредита от МВФ Украине официально не обсуждался, но, по предварительным оценкам, составляет около 8 миллиардов долларов, передает агентство.
Ранее в сентябре директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак в ответ на вопрос РИА Новости заявила, что организация намерена оценить возможные сроки завершения конфликта на Украине для принятия решения о предоставлении Киеву новой кредитной программы. Козак также подтвердила получение официального запроса от властей Украины на новую программу внешнего финансирования Киева.
Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.