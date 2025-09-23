Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Киев согласился с необходимостью увеличения внешнего финансирования - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:55 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/mvf-2043648941.html
СМИ: Киев согласился с необходимостью увеличения внешнего финансирования
СМИ: Киев согласился с необходимостью увеличения внешнего финансирования - РИА Новости, 23.09.2025
СМИ: Киев согласился с необходимостью увеличения внешнего финансирования
Международный валютный фонд убедил правительство Украины увеличить прогноз необходимого ей внешнего финансирования до конца 2027 года с почти 38 миллиардов до... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T03:55:00+03:00
2025-09-23T03:55:00+03:00
экономика
украина
киев
владимир зеленский
мвф
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801026266_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_56f97bd17bfeb5e1ead1c0d7a1cd56f5.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Международный валютный фонд убедил правительство Украины увеличить прогноз необходимого ей внешнего финансирования до конца 2027 года с почти 38 миллиардов до примерно 65 миллиардов долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников. "Первоначально Киев оценивал дефицит внешнего финансирования в почти 38 миллиардов долларов, но в результате обсуждений с МВФ эта цифра увеличилась до примерно 65 миллиардов долларов", - передает агентство. Собеседники агентства отметили, что согласованная оценка уже передана Еврокомиссии. По данным источников, размер нового кредита от МВФ Украине официально не обсуждался, но, по предварительным оценкам, составляет около 8 миллиардов долларов, передает агентство. Ранее в сентябре директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак в ответ на вопрос РИА Новости заявила, что организация намерена оценить возможные сроки завершения конфликта на Украине для принятия решения о предоставлении Киеву новой кредитной программы. Козак также подтвердила получение официального запроса от властей Украины на новую программу внешнего финансирования Киева. Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
https://ria.ru/20250830/es-2038542986.html
https://ria.ru/20250810/ssha-2034452703.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801026266_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f184649e9c08a70ff660169df14e698d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, киев, владимир зеленский, мвф, еврокомиссия
Экономика, Украина, Киев, Владимир Зеленский, МВФ, Еврокомиссия
СМИ: Киев согласился с необходимостью увеличения внешнего финансирования

Bloomberg: МВФ убедил Киев увеличить прогноз внешнего финансирования до $65 млрд

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Международный валютный фонд убедил правительство Украины увеличить прогноз необходимого ей внешнего финансирования до конца 2027 года с почти 38 миллиардов до примерно 65 миллиардов долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников.
"Первоначально Киев оценивал дефицит внешнего финансирования в почти 38 миллиардов долларов, но в результате обсуждений с МВФ эта цифра увеличилась до примерно 65 миллиардов долларов", - передает агентство.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Страны ЕС заявили об огромном дефиците в финансировании Украины
30 августа, 17:10
Собеседники агентства отметили, что согласованная оценка уже передана Еврокомиссии.
По данным источников, размер нового кредита от МВФ Украине официально не обсуждался, но, по предварительным оценкам, составляет около 8 миллиардов долларов, передает агентство.
Ранее в сентябре директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак в ответ на вопрос РИА Новости заявила, что организация намерена оценить возможные сроки завершения конфликта на Украине для принятия решения о предоставлении Киеву новой кредитной программы. Козак также подтвердила получение официального запроса от властей Украины на новую программу внешнего финансирования Киева.
Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Трамп хочет закончить финансирование конфликта на Украине, заявил Вэнс
10 августа, 17:33
 
ЭкономикаУкраинаКиевВладимир ЗеленскийМВФЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала