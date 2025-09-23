https://ria.ru/20250923/mvf-2043648941.html

СМИ: Киев согласился с необходимостью увеличения внешнего финансирования

СМИ: Киев согласился с необходимостью увеличения внешнего финансирования - РИА Новости, 23.09.2025

СМИ: Киев согласился с необходимостью увеличения внешнего финансирования

Международный валютный фонд убедил правительство Украины увеличить прогноз необходимого ей внешнего финансирования до конца 2027 года с почти 38 миллиардов до... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T03:55:00+03:00

2025-09-23T03:55:00+03:00

2025-09-23T03:55:00+03:00

экономика

украина

киев

владимир зеленский

мвф

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801026266_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_56f97bd17bfeb5e1ead1c0d7a1cd56f5.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Международный валютный фонд убедил правительство Украины увеличить прогноз необходимого ей внешнего финансирования до конца 2027 года с почти 38 миллиардов до примерно 65 миллиардов долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников. "Первоначально Киев оценивал дефицит внешнего финансирования в почти 38 миллиардов долларов, но в результате обсуждений с МВФ эта цифра увеличилась до примерно 65 миллиардов долларов", - передает агентство. Собеседники агентства отметили, что согласованная оценка уже передана Еврокомиссии. По данным источников, размер нового кредита от МВФ Украине официально не обсуждался, но, по предварительным оценкам, составляет около 8 миллиардов долларов, передает агентство. Ранее в сентябре директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак в ответ на вопрос РИА Новости заявила, что организация намерена оценить возможные сроки завершения конфликта на Украине для принятия решения о предоставлении Киеву новой кредитной программы. Козак также подтвердила получение официального запроса от властей Украины на новую программу внешнего финансирования Киева. Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.

https://ria.ru/20250830/es-2038542986.html

https://ria.ru/20250810/ssha-2034452703.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, украина, киев, владимир зеленский, мвф, еврокомиссия