МВД прокомментировало данные о задержании главы "дочки" "Облкоммунэнерго"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Комментарии на фоне сведений о задержании исполняющего обязанности генерального директора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артема Носкова преждевременны, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Во вторник в местных СМИ появилась информация о том, что в Екатеринбурге задержан глава "дочки" "Облкоммунэнерго" – АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков. "Комментарии по данной теме пока преждевременны, так как работа еще не завершена, и к этой теме мы вернемся, как только станет возможным, как только появятся результаты", – сказал Горелых на просьбу прокомментировать сообщения о задержании Носкова. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, 22 сентября в рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве (хищение бюджетных денежных средств в рамках концессионных соглашений) "по местам жительства и работы руководителей АО "Облкоммунэнерго", АО "Объединенная теплоснабжающая компания" проведены обыски". "Действующий и бывший руководители Носков и [Антон] Боликов задержаны по статье 91 УПК России", – добавил собеседник, уточнив, что задержанные допрошены. В пресс-службе "Облкоммунэнерго" воздержались от заявлений по теме задержания Носкова. Генпрокуратура РФ подала иск о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Как поясняется в иске, с которым ознакомилось РИА Новости, надзорное ведомство выявило нарушения антикоррупционного законодательства в действиях чиновников правительства Свердловской области, ГУП "Облкоммунэнерго" и его дочерних структур, выполняющих социально полезные публичные функции. В иске ведомство просит обратить в доход РФ, в частности, акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО", акции которой, в свою очередь, зарегистрированы на ООО "Корпорация СТС". Судя по картотеке гражданского дела, выдано 188 исполнительных листов, ответчиками выступают 14 человек и 20 компаний. Среди них – бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сейчас находится под следствием по делу о получении взятки в особо крупном размере, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и исполняющий обязанности вице-губернатора Свердловской области Олег Чемезов. Во вторник Ленинский районный суд Екатеринбурга продолжил процесс по иску, ранее прошла первая часть предварительного заседания – его сделали закрытым, продлилось оно почти девять часов. Судя по информации с сайта АО "Объединенная теплоснабжающая компания", Носков занимает пост исполняющего обязанности гендиректора.

