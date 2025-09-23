https://ria.ru/20250923/muzykanty-2043857157.html
Индийские музыканты назвали российских женщин лучшими
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043840224_0:302:3104:2048_1920x0_80_0_0_1ac76859bf884619683a2dc01f51a32f.jpg
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Музыканты коллектива Rajeev Raja Combine из Индии назвали российских женщин самыми лучшими. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря, в курортном городе Геленджик, во вторник. "Российские женщины лучшие", - сказали индийские музыканты журналистам. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
