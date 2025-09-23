https://ria.ru/20250923/muzykanty-2043857157.html

Индийские музыканты назвали российских женщин лучшими

Индийские музыканты назвали российских женщин лучшими - РИА Новости, 23.09.2025

Индийские музыканты назвали российских женщин лучшими

Музыканты коллектива Rajeev Raja Combine из Индии назвали российских женщин самыми лучшими. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T21:56:00+03:00

2025-09-23T21:56:00+03:00

2025-09-23T21:56:00+03:00

культура

геленджик

индия

черное море

дмитрий киселев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043840224_0:302:3104:2048_1920x0_80_0_0_1ac76859bf884619683a2dc01f51a32f.jpg

ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Музыканты коллектива Rajeev Raja Combine из Индии назвали российских женщин самыми лучшими. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря, в курортном городе Геленджик, во вторник. "Российские женщины лучшие", - сказали индийские музыканты журналистам. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

https://ria.ru/20250923/gelendzhik-2043845935.html

геленджик

индия

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

геленджик, индия, черное море, дмитрий киселев