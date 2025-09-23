Рейтинг@Mail.ru
Индийские музыканты назвали российских женщин лучшими
Культура
 
21:56 23.09.2025
Индийские музыканты назвали российских женщин лучшими
культура
геленджик
индия
черное море
дмитрий киселев
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Музыканты коллектива Rajeev Raja Combine из Индии назвали российских женщин самыми лучшими. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря, в курортном городе Геленджик, во вторник. "Российские женщины лучшие", - сказали индийские музыканты журналистам. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
геленджик, индия, черное море, дмитрий киселев
Культура, Геленджик, Индия, Черное море, Дмитрий Киселев
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМеждународный джазовый фестиваль "Геленджик-молодое"
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Музыканты коллектива Rajeev Raja Combine из Индии назвали российских женщин самыми лучшими.
Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря, в курортном городе Геленджик, во вторник.
"Российские женщины лучшие", - сказали индийские музыканты журналистам.
Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
Геленджик достоин, чтобы его гостями были лучшие музыканты, заявил Киселев
Культура Геленджик Индия Черное море Дмитрий Киселев
 
 
