Джазовые музыканты общаются взглядом, считает музыкант Стефано
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:39 23.09.2025
Джазовые музыканты общаются взглядом, считает музыкант Стефано
Джазовые музыканты во время выступления общаются друг с другом с помощью взгляда, рассказал участник интернационального ансамбля Якова Окуня Сенни Стефано. РИА Новости, 23.09.2025
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Джазовые музыканты во время выступления общаются друг с другом с помощью взгляда, рассказал участник интернационального ансамбля Якова Окуня Сенни Стефано. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря в курортном городе Геленджик во вторник. "Мы говорим на английском, но в джазе очень важно видеть друг друга, чувствовать друг друга, поддерживать контакт взглядами", - сказал он. Американский гитарист Марк Уитфилд, в свою очередь, отметил, что считает джаз "языком жизни". "Джаз - это то, как мы двигаемся, как мы смотрим на друг друга, как мы думаем", - подчеркнул он. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Джазовые музыканты во время выступления общаются друг с другом с помощью взгляда, рассказал участник интернационального ансамбля Якова Окуня Сенни Стефано.
Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря в курортном городе Геленджик во вторник.
"Мы говорим на английском, но в джазе очень важно видеть друг друга, чувствовать друг друга, поддерживать контакт взглядами", - сказал он.
Американский гитарист Марк Уитфилд, в свою очередь, отметил, что считает джаз "языком жизни".
"Джаз - это то, как мы двигаемся, как мы смотрим на друг друга, как мы думаем", - подчеркнул он.
Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
В России джаз остается вне политики, заявил Киселев
26 сентября 2024, 12:09
