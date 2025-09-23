https://ria.ru/20250923/muzykanty-2043855195.html

Джазовые музыканты общаются взглядом, считает музыкант Стефано

Джазовые музыканты во время выступления общаются друг с другом с помощью взгляда, рассказал участник интернационального ансамбля Якова Окуня Сенни Стефано. РИА Новости, 23.09.2025

ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Джазовые музыканты во время выступления общаются друг с другом с помощью взгляда, рассказал участник интернационального ансамбля Якова Окуня Сенни Стефано. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря в курортном городе Геленджик во вторник. "Мы говорим на английском, но в джазе очень важно видеть друг друга, чувствовать друг друга, поддерживать контакт взглядами", - сказал он. Американский гитарист Марк Уитфилд, в свою очередь, отметил, что считает джаз "языком жизни". "Джаз - это то, как мы двигаемся, как мы смотрим на друг друга, как мы думаем", - подчеркнул он. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

