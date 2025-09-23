https://ria.ru/20250923/muzykanty-2043855195.html
Джазовые музыканты общаются взглядом, считает музыкант Стефано
Джазовые музыканты общаются взглядом, считает музыкант Стефано - РИА Новости, 23.09.2025
Джазовые музыканты общаются взглядом, считает музыкант Стефано
Джазовые музыканты во время выступления общаются друг с другом с помощью взгляда, рассказал участник интернационального ансамбля Якова Окуня Сенни Стефано. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T21:39:00+03:00
2025-09-23T21:39:00+03:00
2025-09-23T21:39:00+03:00
культура
геленджик
черное море
дмитрий киселев
в мире
джаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043840360_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_c20763ec067fe713283d123003d3c325.jpg
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Джазовые музыканты во время выступления общаются друг с другом с помощью взгляда, рассказал участник интернационального ансамбля Якова Окуня Сенни Стефано. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря в курортном городе Геленджик во вторник. "Мы говорим на английском, но в джазе очень важно видеть друг друга, чувствовать друг друга, поддерживать контакт взглядами", - сказал он. Американский гитарист Марк Уитфилд, в свою очередь, отметил, что считает джаз "языком жизни". "Джаз - это то, как мы двигаемся, как мы смотрим на друг друга, как мы думаем", - подчеркнул он. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
https://ria.ru/20240926/dzhaz-1974807036.html
геленджик
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043840360_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_4d58b76338c8cd37f00f2976aa73d838.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геленджик, черное море, дмитрий киселев, в мире, джаз
Культура, Геленджик, Черное море, Дмитрий Киселев, В мире, джаз
Джазовые музыканты общаются взглядом, считает музыкант Стефано
Стефано: джазовые музыканты общаются друг с другом без слов
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Джазовые музыканты во время выступления общаются друг с другом с помощью взгляда, рассказал участник интернационального ансамбля Якова Окуня Сенни Стефано.
Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря
в курортном городе Геленджик
во вторник.
"Мы говорим на английском, но в джазе очень важно видеть друг друга, чувствовать друг друга, поддерживать контакт взглядами", - сказал он.
Американский гитарист Марк Уитфилд, в свою очередь, отметил, что считает джаз "языком жизни".
"Джаз - это то, как мы двигаемся, как мы смотрим на друг друга, как мы думаем", - подчеркнул он.
Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев
.