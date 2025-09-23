Рейтинг@Mail.ru
Ветеран боевых действий подал иск к Пугачевой - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:23 23.09.2025 (обновлено: 22:43 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/moskva-2043854201.html
Ветеран боевых действий подал иск к Пугачевой
Ветеран боевых действий подал иск к Пугачевой - РИА Новости, 23.09.2025
Ветеран боевых действий подал иск к Пугачевой
В Москве рассмотрят иск к эстрадной певице Алле Пугачевой от ветерана, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T21:23:00+03:00
2025-09-23T22:43:00+03:00
москва
россия
алла пугачева
ветераны
общество
чеченская республика (чечня)
первая чеченская война (1994-1996)
афганская война (1979—1989)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004521691_0:164:3072:1891_1920x0_80_0_0_6e9b2c2db2559ce632fa91ec0600d437.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Москве рассмотрят иск к эстрадной певице Алле Пугачевой от ветерана, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. "Столичный суд рассмотрит иск к эстрадной певице Алле Пугачевой. В Савеловский районный суд города Москвы поступил иск ветерана боевых действий", — рассказали там. В своем заявлении истец — адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв — указал, что в недавнем интервью Пугачева опорочила президента, армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских боевиков Джохара Дудаева. Тем самым, по его мнению, она оскорбила российский народ. Он просит признать заявления певицы ложными и порочащими его честь и достоинство как гражданина России, патриота и ветерана боевых действий, обязать ее выпустить опровержение и взыскать компенсацию морального вреда.На прошлой неделе Трещёв сообщил РИА Новости, что попросил лишить Пугачеву авторских отчислений, которые составляют 28 миллионов рублей в год. Он отметил, что певица критикует страну, благодаря которой стала популярной, продолжая при этом зарабатывать в ней деньги.Ранее он сообщил агентству, что просит Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить высказывания Пугачевой на предмет оправдания терроризма, экстремизма и фейков об армии.Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*". Трещёв подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, принял слова певицы на свой счет.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.
https://ria.ru/20250921/pugacheva-2043290756.html
https://ria.ru/20250508/rossiya-2015874480.html
https://ria.ru/20250611/inoagenty-2022256190.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004521691_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6ff8bbb8ef52e9d0575f82209dcd29e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, алла пугачева, ветераны, общество, чеченская республика (чечня), первая чеченская война (1994-1996), афганская война (1979—1989), вооруженные силы рф
Москва, Россия, Алла Пугачева, Ветераны, Общество, Чеченская республика (Чечня), Первая чеченская война (1994-1996), Афганская война (1979—1989), Вооруженные силы РФ
Ветеран боевых действий подал иск к Пугачевой

Московский суд рассмотрит иск ветерана Афганской войны Трещёва к Пугачевой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАлла Пугачева
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Алла Пугачева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Москве рассмотрят иск к эстрадной певице Алле Пугачевой от ветерана, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
"Столичный суд рассмотрит иск к эстрадной певице Алле Пугачевой. В Савеловский районный суд города Москвы поступил иск ветерана боевых действий", — рассказали там.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
В Госдуме высказались об интервью Пугачевой
21 сентября, 08:22
В своем заявлении истец — адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв — указал, что в недавнем интервью Пугачева опорочила президента, армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских боевиков Джохара Дудаева. Тем самым, по его мнению, она оскорбила российский народ.
Он просит признать заявления певицы ложными и порочащими его честь и достоинство как гражданина России, патриота и ветерана боевых действий, обязать ее выпустить опровержение и взыскать компенсацию морального вреда.
На прошлой неделе Трещёв сообщил РИА Новости, что попросил лишить Пугачеву авторских отчислений, которые составляют 28 миллионов рублей в год. Он отметил, что певица критикует страну, благодаря которой стала популярной, продолжая при этом зарабатывать в ней деньги.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Медведев призвал не давать выступать людям с антироссийской позицией
8 мая, 21:10
Ранее он сообщил агентству, что просит Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить высказывания Пугачевой на предмет оправдания терроризма, экстремизма и фейков об армии.
Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*". Трещёв подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, принял слова певицы на свой счет.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Лишние люди: иноагенты безнадежно опоздали
11 июня, 15:04
 
МоскваРоссияАлла Пугачева: биография, личная жизнь, песни и фото певицыВетераныОбществоЧеченская республика (Чечня)Первая чеченская война (1994-1996)Афганская война (1979—1989)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала