Ветеран боевых действий подал иск к Пугачевой

Ветеран боевых действий подал иск к Пугачевой

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Москве рассмотрят иск к эстрадной певице Алле Пугачевой от ветерана, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. "Столичный суд рассмотрит иск к эстрадной певице Алле Пугачевой. В Савеловский районный суд города Москвы поступил иск ветерана боевых действий", — рассказали там. В своем заявлении истец — адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв — указал, что в недавнем интервью Пугачева опорочила президента, армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских боевиков Джохара Дудаева. Тем самым, по его мнению, она оскорбила российский народ. Он просит признать заявления певицы ложными и порочащими его честь и достоинство как гражданина России, патриота и ветерана боевых действий, обязать ее выпустить опровержение и взыскать компенсацию морального вреда.На прошлой неделе Трещёв сообщил РИА Новости, что попросил лишить Пугачеву авторских отчислений, которые составляют 28 миллионов рублей в год. Он отметил, что певица критикует страну, благодаря которой стала популярной, продолжая при этом зарабатывать в ней деньги.Ранее он сообщил агентству, что просит Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить высказывания Пугачевой на предмет оправдания терроризма, экстремизма и фейков об армии.Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*". Трещёв подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, принял слова певицы на свой счет.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.

