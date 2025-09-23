https://ria.ru/20250923/moskva-2043809575.html

На севере Москвы машина скорой помощи столкнулась с трактором

На севере Москвы машина скорой помощи столкнулась с трактором - РИА Новости, 23.09.2025

На севере Москвы машина скорой помощи столкнулась с трактором

Медики осматривают трех человек из машины скорой помощи, столкнувшейся с трактором коммунальных служб на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T17:51:00+03:00

2025-09-23T17:51:00+03:00

2025-09-23T17:51:00+03:00

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Медики осматривают трех человек из машины скорой помощи, столкнувшейся с трактором коммунальных служб на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На Кронштадтском бульваре столкнулись "скорая" и трактор коммунальных служб", - сказал собеседник агентства. По его словам, трех человек, находившихся в "скорой", осматривают медики. "Произошел розлив топлива на площади пять квадратных метров, зажатых и возгорания нет", - резюмировал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250914/moskva-2041888073.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва