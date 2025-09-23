Рейтинг@Mail.ru
На севере Москвы машина скорой помощи столкнулась с трактором - РИА Новости, 23.09.2025
17:51 23.09.2025
На севере Москвы машина скорой помощи столкнулась с трактором
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Медики осматривают трех человек из машины скорой помощи, столкнувшейся с трактором коммунальных служб на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На Кронштадтском бульваре столкнулись "скорая" и трактор коммунальных служб", - сказал собеседник агентства. По его словам, трех человек, находившихся в "скорой", осматривают медики. "Произошел розлив топлива на площади пять квадратных метров, зажатых и возгорания нет", - резюмировал собеседник агентства.
Новости
На севере Москвы машина скорой помощи столкнулась с трактором

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Медики осматривают трех человек из машины скорой помощи, столкнувшейся с трактором коммунальных служб на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На Кронштадтском бульваре столкнулись "скорая" и трактор коммунальных служб", - сказал собеседник агентства.
По его словам, трех человек, находившихся в "скорой", осматривают медики.
"Произошел розлив топлива на площади пять квадратных метров, зажатых и возгорания нет", - резюмировал собеседник агентства.
