https://ria.ru/20250923/moskva-2043809575.html
На севере Москвы машина скорой помощи столкнулась с трактором
На севере Москвы машина скорой помощи столкнулась с трактором - РИА Новости, 23.09.2025
На севере Москвы машина скорой помощи столкнулась с трактором
Медики осматривают трех человек из машины скорой помощи, столкнувшейся с трактором коммунальных служб на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T17:51:00+03:00
2025-09-23T17:51:00+03:00
2025-09-23T17:51:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Медики осматривают трех человек из машины скорой помощи, столкнувшейся с трактором коммунальных служб на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На Кронштадтском бульваре столкнулись "скорая" и трактор коммунальных служб", - сказал собеседник агентства. По его словам, трех человек, находившихся в "скорой", осматривают медики. "Произошел розлив топлива на площади пять квадратных метров, зажатых и возгорания нет", - резюмировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250914/moskva-2041888073.html
москва
происшествия, москва
На севере Москвы машина скорой помощи столкнулась с трактором
На Кронштадтском бульваре в Москве столкнулись скорая машина и трактор
