Рейтинг@Mail.ru
Основные работы по ремонту подъездов жилых домов выполнены в Москве - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:00 23.09.2025 (обновлено: 14:44 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/moskva-2043737730.html
Основные работы по ремонту подъездов жилых домов выполнены в Москве
Основные работы по ремонту подъездов жилых домов выполнены в Москве - РИА Новости, 23.09.2025
Основные работы по ремонту подъездов жилых домов выполнены в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили основные работы по ремонту подъездов многоквартирных домов в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T09:00:00+03:00
2025-09-23T14:44:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938094997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_490fe751e359de831641d3b5ef1dbe17.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили основные работы по ремонту подъездов многоквартирных домов в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В Москве выполнены основные работы по ремонту подъездов жилых домов… Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В план этого года были включены 16,7 тысячи подъездов", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что в обязательный перечень входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен. "В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждали заранее, соответствующая информация размещалась на информационных стендах и в местах общего пользования.
https://realty.ria.ru/20250923/dyuker-2043471941.html
https://ria.ru/20250917/biryukov-2043492464.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938094997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a15b8b143825cfc5864021746edd5320.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Основные работы по ремонту подъездов жилых домов выполнены в Москве

Основные работы по ремонту подъездов многоквартирных домов выполнены в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили основные работы по ремонту подъездов многоквартирных домов в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В Москве выполнены основные работы по ремонту подъездов жилых домов… Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В план этого года были включены 16,7 тысячи подъездов", - отметил Бирюков.
Реконструкция Щукинского дюкера - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Подземный поток. Как проходила реконструкция Щукинского дюкера в Москве
10:00
Заммэра пояснил, что в обязательный перечень входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен.
"В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждали заранее, соответствующая информация размещалась на информационных стендах и в местах общего пользования.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Основные работы по благоустройству дворов выполнены в Москве
17 сентября, 12:37
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала