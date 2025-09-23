https://ria.ru/20250923/moskva-2043737730.html
Основные работы по ремонту подъездов жилых домов выполнены в Москве
2025-09-23T09:00:00+03:00
2025-09-23T09:00:00+03:00
2025-09-23T14:44:00+03:00
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили основные работы по ремонту подъездов многоквартирных домов в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В Москве выполнены основные работы по ремонту подъездов жилых домов… Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В план этого года были включены 16,7 тысячи подъездов", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что в обязательный перечень входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен. "В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждали заранее, соответствующая информация размещалась на информационных стендах и в местах общего пользования.
