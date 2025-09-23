Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила с начала ночи 15 беспилотников, летевших на Москву.
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 23.09.2025
ПВО сбила с начала ночи 15 беспилотников, летевших на Москву.
ПВО продолжает отражать атаку беспилотников на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max. РИА Новости, 23.09.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
сергей собянин
москва
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ПВО продолжает отражать атаку беспилотников на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max."Силами ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин.Таким образом, Собянин с начала ночи сообщил об уничтожении 15 беспилотников, направлявшихся к столице.Накануне вечером силы ПВО сбили в московском регионе еще 15 БПЛА.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
происшествия, сергей собянин, москва
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сергей Собянин, Москва

Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ПВО продолжает отражать атаку беспилотников на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.
"Силами ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин.
Таким образом, Собянин с начала ночи сообщил об уничтожении 15 беспилотников, направлявшихся к столице.
Накануне вечером силы ПВО сбили в московском регионе еще 15 БПЛА.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
ПВО сбила за вечер над десятью регионами и Черным морем 81 беспилотник
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСергей СобянинМосква
 
 
