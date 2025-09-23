https://ria.ru/20250923/moskva-2043659586.html
ПВО сбила с начала ночи 15 беспилотников, летевших на Москву.
ПВО сбила с начала ночи 15 беспилотников, летевших на Москву. - РИА Новости, 23.09.2025
ПВО сбила с начала ночи 15 беспилотников, летевших на Москву.
ПВО продолжает отражать атаку беспилотников на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T07:30:00+03:00
2025-09-23T07:30:00+03:00
2025-09-23T07:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
сергей собянин
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8e010938f79d9f3fbf0cb6ef53e1ff4f.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ПВО продолжает отражать атаку беспилотников на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max."Силами ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин.Таким образом, Собянин с начала ночи сообщил об уничтожении 15 беспилотников, направлявшихся к столице.Накануне вечером силы ПВО сбили в московском регионе еще 15 БПЛА.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250923/bpla-2043639837.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_118cfb78e900bd90d9c8f0bb3167188b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергей собянин, москва
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сергей Собянин, Москва