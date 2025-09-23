ПВО сбила с начала ночи 15 беспилотников, летевших на Москву.

https://ria.ru/20250923/moskva-2043659586.html

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ПВО продолжает отражать атаку беспилотников на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max."Силами ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин.Таким образом, Собянин с начала ночи сообщил об уничтожении 15 беспилотников, направлявшихся к столице.Накануне вечером силы ПВО сбили в московском регионе еще 15 БПЛА.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

