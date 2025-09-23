https://ria.ru/20250923/moskva-2043649957.html
ПВО уничтожила еще три БПЛА, летевших на Москву
ПВО уничтожила еще три БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 23.09.2025
ПВО уничтожила еще три БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще три беспилотника ВСУ, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T04:30:00+03:00
2025-09-23T04:30:00+03:00
2025-09-23T04:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96247/47/962474799_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_2978d943424a2fb8adb21e5b899ea931.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще три беспилотника ВСУ, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. В течение понедельника Собянин сообщил об уничтожении 15 БПЛА, атаковавших Москву. Ранее во вторник он заявлял об уничтожении еще восьми БПЛА. "ПВО Минобороны уничтожено три вражеских беспилотных средства, летевших на Москву", - написал мэр в своем канале на платформе Max. Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
https://ria.ru/20250923/bpla-2043639837.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96247/47/962474799_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_777883c4042d450ea1737711a1c04574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ПВО уничтожила еще три БПЛА, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву