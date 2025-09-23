Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила еще три БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:30 23.09.2025 (обновлено: 04:40 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/moskva-2043649957.html
ПВО уничтожила еще три БПЛА, летевших на Москву
ПВО уничтожила еще три БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 23.09.2025
ПВО уничтожила еще три БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще три беспилотника ВСУ, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T04:30:00+03:00
2025-09-23T04:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96247/47/962474799_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_2978d943424a2fb8adb21e5b899ea931.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще три беспилотника ВСУ, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. В течение понедельника Собянин сообщил об уничтожении 15 БПЛА, атаковавших Москву. Ранее во вторник он заявлял об уничтожении еще восьми БПЛА. "ПВО Минобороны уничтожено три вражеских беспилотных средства, летевших на Москву", - написал мэр в своем канале на платформе Max. Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
https://ria.ru/20250923/bpla-2043639837.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96247/47/962474799_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_777883c4042d450ea1737711a1c04574.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, москва, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ПВО уничтожила еще три БПЛА, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота командного пункта зенитно-ракетного комплекса С-300 ПС
Работа командного пункта зенитно-ракетного комплекса С-300 ПС - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Работа командного пункта зенитно-ракетного комплекса С-300 ПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще три беспилотника ВСУ, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
В течение понедельника Собянин сообщил об уничтожении 15 БПЛА, атаковавших Москву. Ранее во вторник он заявлял об уничтожении еще восьми БПЛА.
"ПВО Минобороны уничтожено три вражеских беспилотных средства, летевших на Москву", - написал мэр в своем канале на платформе Max.
Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
ПВО сбила за вечер над десятью регионами и Черным морем 81 беспилотник
00:54
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМоскваСергей СобянинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала