ПВО уничтожила еще три БПЛА, летевших на Москву

2025-09-23

2025-09-23T04:30:00+03:00

2025-09-23T04:40:00+03:00

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще три беспилотника ВСУ, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. В течение понедельника Собянин сообщил об уничтожении 15 БПЛА, атаковавших Москву. Ранее во вторник он заявлял об уничтожении еще восьми БПЛА. "ПВО Минобороны уничтожено три вражеских беспилотных средства, летевших на Москву", - написал мэр в своем канале на платформе Max. Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

