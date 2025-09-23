Рейтинг@Mail.ru
МВД назвало студентов лакомой мишенью для мошенников
09:35 23.09.2025
МВД назвало студентов лакомой мишенью для мошенников
МВД назвало студентов лакомой мишенью для мошенников - РИА Новости, 23.09.2025
МВД назвало студентов лакомой мишенью для мошенников
Студенты уже имеют банковские карты и возможность взять кредит, но в силу возраста ещё не сталкивались с государственными институтами, что делает их отличной... РИА Новости, 23.09.2025
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
томский государственный университет
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Студенты уже имеют банковские карты и возможность взять кредит, но в силу возраста ещё не сталкивались с государственными институтами, что делает их отличной потенциальной жертвой мошенников, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Киберполицейские уверяют, что стереотип о "нищем студенте" устарел. "Сегодняшние студенты — это взрослые люди с банковскими картами, подработкой и уж точно с возможностью взять кредит. С другой стороны, в силу возраста многие просто не сталкивались с государственными институтами и не способны отличить настоящую ситуацию от придуманной мошенниками. Именно это делает их лакомой мишенью для мошенников", - говорится в сообщении. По данным полиции, аферисты особенно "полюбили" студентов Томского государственного университета: массово представляются сотрудниками ректората, деканата или управлений вуза, чтобы обеспечить первый контакт и начать сложную атаку. "С начала года в вузе объявилось 16 "новых проректоров"! Основные используемые схемы: "фейк босс" от имени руководства вуза и имитация атаки на важные сервисы", - поясняют в управлении. Правоохранители призывают помнить, что руководство университета никогда не создает личные чаты со студентами в мессенджерах и не проводит разбирательства в онлайн-формате. Официальное общение происходит через каналы вуза. "Явные признаки обмана: в реальности ситуаций, требующих принимать решение и действовать прямо сейчас практически не бывает, если вас торопят – это мошенники", - уточняют полицейские. Если в переписке звучат отсылки к ФСБ, МВД или другим ведомствам, не стоит паниковать – нужно немедленно положить трубку и перезвонить по официальным телефонам. Это единственный способ проверить информацию. "Главное правило: вас никто и никогда не попросит перевести деньги. Ни за "восстановление доступа", ни за "закрытие штрафа", ни под любым другим предлогом. Любая просьба о переводе — это однозначно мошенничество", - заключили киберполицейские.
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), томский государственный университет, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Томский государственный университет, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МВД назвало студентов лакомой мишенью для мошенников

МВД: мошенники стали чаще обманывать студентов Томского госуниверситета

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Студенты уже имеют банковские карты и возможность взять кредит, но в силу возраста ещё не сталкивались с государственными институтами, что делает их отличной потенциальной жертвой мошенников, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Киберполицейские уверяют, что стереотип о "нищем студенте" устарел.
"Сегодняшние студенты — это взрослые люди с банковскими картами, подработкой и уж точно с возможностью взять кредит. С другой стороны, в силу возраста многие просто не сталкивались с государственными институтами и не способны отличить настоящую ситуацию от придуманной мошенниками. Именно это делает их лакомой мишенью для мошенников", - говорится в сообщении.
По данным полиции, аферисты особенно "полюбили" студентов Томского государственного университета: массово представляются сотрудниками ректората, деканата или управлений вуза, чтобы обеспечить первый контакт и начать сложную атаку.
"С начала года в вузе объявилось 16 "новых проректоров"! Основные используемые схемы: "фейк босс" от имени руководства вуза и имитация атаки на важные сервисы", - поясняют в управлении.
Правоохранители призывают помнить, что руководство университета никогда не создает личные чаты со студентами в мессенджерах и не проводит разбирательства в онлайн-формате. Официальное общение происходит через каналы вуза.
"Явные признаки обмана: в реальности ситуаций, требующих принимать решение и действовать прямо сейчас практически не бывает, если вас торопят – это мошенники", - уточняют полицейские.
Если в переписке звучат отсылки к ФСБ, МВД или другим ведомствам, не стоит паниковать – нужно немедленно положить трубку и перезвонить по официальным телефонам. Это единственный способ проверить информацию.
"Главное правило: вас никто и никогда не попросит перевести деньги. Ни за "восстановление доступа", ни за "закрытие штрафа", ни под любым другим предлогом. Любая просьба о переводе — это однозначно мошенничество", - заключили киберполицейские.
Технологии Министерство внутренних дел РФ (МВД России) Томский государственный университет Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
