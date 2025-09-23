https://ria.ru/20250923/monety-2043642781.html
Финансист раскрыл, зачем Банк России объявил сбор монет у граждан
Финансист раскрыл, зачем Банк России объявил сбор монет у граждан
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Акция “Монетная неделя”, которую Банк России проводит с 22 сентября, призвана вернуть монеты в оборот и никак не связана с запланированным внедрением цифрового рубля, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Скапенкер.“В силу традиций, банальной лени и иных причин население зачастую эти монеты накапливает. Получил сдачу – положил в копилку, карман, в баночку – и забыл на долгое время. Покупательная способность даже самой крупной — десяти рублей — такова, что за одни только монеты нельзя купить почти ничего. Что уж говорить о монетах самых мелких — одной, пяти и десяти копейках”, — рассуждает эксперт.Поэтому в кассах магазинов и банков все меньше монет для сдачи, а чеканить новые слишком затратно, особенно с учетом того, что наличный денежный оборот сокращается. “Монетные недели” помогают регулятору решить эту задачу.Это не имеет ничего общего с запланированным на ближайшие годы внедрением цифрового рубля. Как минимум, объемы несопоставимы — в цифровых рублях будут вращаться сотни миллиардов, а удельный вес монет в обращении — десятки миллионов, заключил Скапенкер.
