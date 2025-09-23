Рейтинг@Mail.ru
Финансист раскрыл, зачем Банк России объявил сбор монет у граждан - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 23.09.2025 (обновлено: 10:08 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/monety-2043642781.html
Финансист раскрыл, зачем Банк России объявил сбор монет у граждан
Финансист раскрыл, зачем Банк России объявил сбор монет у граждан - РИА Новости, 23.09.2025
Финансист раскрыл, зачем Банк России объявил сбор монет у граждан
Акция “Монетная неделя”, которую Банк России проводит с 22 сентября, призвана вернуть монеты в оборот и никак не связана с запланированным внедрением цифрового... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T02:17:00+03:00
2025-09-23T10:08:00+03:00
олег скапенкер
рэу имени г. в. плеханова
монеты
центральный банк рф (цб рф)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945254585_0:209:3116:1961_1920x0_80_0_0_bece305eae18435bf951c1a467b9f7a6.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Акция “Монетная неделя”, которую Банк России проводит с 22 сентября, призвана вернуть монеты в оборот и никак не связана с запланированным внедрением цифрового рубля, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Скапенкер.“В силу традиций, банальной лени и иных причин население зачастую эти монеты накапливает. Получил сдачу – положил в копилку, карман, в баночку – и забыл на долгое время. Покупательная способность даже самой крупной — десяти рублей — такова, что за одни только монеты нельзя купить почти ничего. Что уж говорить о монетах самых мелких — одной, пяти и десяти копейках”, — рассуждает эксперт.Поэтому в кассах магазинов и банков все меньше монет для сдачи, а чеканить новые слишком затратно, особенно с учетом того, что наличный денежный оборот сокращается. “Монетные недели” помогают регулятору решить эту задачу.Это не имеет ничего общего с запланированным на ближайшие годы внедрением цифрового рубля. Как минимум, объемы несопоставимы — в цифровых рублях будут вращаться сотни миллиардов, а удельный вес монет в обращении — десятки миллионов, заключил Скапенкер.
https://ria.ru/20250922/tsb-2043631643.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945254585_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0118dfef2d1081f0ae327522d4da89f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег скапенкер, рэу имени г. в. плеханова, монеты, центральный банк рф (цб рф), экономика
Олег Скапенкер, РЭУ имени Г. В. Плеханова, монеты, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Финансист раскрыл, зачем Банк России объявил сбор монет у граждан

Финансист Скапенкер: акция Монетная неделя не связана с запуском цифрового рубля

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Акция “Монетная неделя”, которую Банк России проводит с 22 сентября, призвана вернуть монеты в оборот и никак не связана с запланированным внедрением цифрового рубля, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Скапенкер.
«

“В силу традиций, банальной лени и иных причин население зачастую эти монеты накапливает. Получил сдачу – положил в копилку, карман, в баночку – и забыл на долгое время. Покупательная способность даже самой крупной — десяти рублей — такова, что за одни только монеты нельзя купить почти ничего. Что уж говорить о монетах самых мелких — одной, пяти и десяти копейках”, — рассуждает эксперт.

Поэтому в кассах магазинов и банков все меньше монет для сдачи, а чеканить новые слишком затратно, особенно с учетом того, что наличный денежный оборот сокращается. “Монетные недели” помогают регулятору решить эту задачу.
Это не имеет ничего общего с запланированным на ближайшие годы внедрением цифрового рубля. Как минимум, объемы несопоставимы — в цифровых рублях будут вращаться сотни миллиардов, а удельный вес монет в обращении — десятки миллионов, заключил Скапенкер.
Московский монетный двор - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В ЦБ рассказали о преимуществах акции "Монетная неделя"
Вчера, 23:40
 
Олег СкапенкерРЭУ имени Г. В. ПлехановамонетыЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала