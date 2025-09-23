https://ria.ru/20250923/monety-2043642781.html

Финансист раскрыл, зачем Банк России объявил сбор монет у граждан

Финансист раскрыл, зачем Банк России объявил сбор монет у граждан - РИА Новости, 23.09.2025

Финансист раскрыл, зачем Банк России объявил сбор монет у граждан

Акция “Монетная неделя”, которую Банк России проводит с 22 сентября, призвана вернуть монеты в оборот и никак не связана с запланированным внедрением цифрового... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T02:17:00+03:00

2025-09-23T02:17:00+03:00

2025-09-23T10:08:00+03:00

олег скапенкер

рэу имени г. в. плеханова

монеты

центральный банк рф (цб рф)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945254585_0:209:3116:1961_1920x0_80_0_0_bece305eae18435bf951c1a467b9f7a6.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Акция “Монетная неделя”, которую Банк России проводит с 22 сентября, призвана вернуть монеты в оборот и никак не связана с запланированным внедрением цифрового рубля, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Скапенкер.“В силу традиций, банальной лени и иных причин население зачастую эти монеты накапливает. Получил сдачу – положил в копилку, карман, в баночку – и забыл на долгое время. Покупательная способность даже самой крупной — десяти рублей — такова, что за одни только монеты нельзя купить почти ничего. Что уж говорить о монетах самых мелких — одной, пяти и десяти копейках”, — рассуждает эксперт.Поэтому в кассах магазинов и банков все меньше монет для сдачи, а чеканить новые слишком затратно, особенно с учетом того, что наличный денежный оборот сокращается. “Монетные недели” помогают регулятору решить эту задачу.Это не имеет ничего общего с запланированным на ближайшие годы внедрением цифрового рубля. Как минимум, объемы несопоставимы — в цифровых рублях будут вращаться сотни миллиардов, а удельный вес монет в обращении — десятки миллионов, заключил Скапенкер.

https://ria.ru/20250922/tsb-2043631643.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег скапенкер, рэу имени г. в. плеханова, монеты, центральный банк рф (цб рф), экономика