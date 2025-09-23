В РПЦ действуют более 960 монастырей, заявил патриарх Кирилл

Рейтинг@Mail.ru
22:54 23.09.2025 (обновлено: 10:48 24.09.2025)
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В РПЦ действуют 962 монастыря, из них 584 — в России, сообщил в своем докладе патриарх Московский и всея Руси Кирилл на собрании игуменов и игумений монастырей РПЦ, сообщается на сайте РПЦ. "Сегодня в Русской Православной Церкви действуют 962 монастыря (463 — мужских и 499 — женских), из них на территории РФ 584 монастыря (282 мужских и 302 женских). Среди монастырей — 37 ставропигиальных (17 мужских и 20 женских), в которых подвизаются 2117 монашествующих. За последний год было открыто три мужских и один женский монастырь", - рассказал патриарх Кирилл. По словам предстоятеля РПЦ, еще некоторое время назад "никто из нас и не поверил бы в то, что могут быть такие цифры". "Сам факт этого значительного увеличения количества монастырей свидетельствует о присутствии Божием в нашей жизни: процвела языческая неплодящая церковь. От общества атеистического, секулярного, где религия притеснялась, за короткий срок действительно произошли такие перемены, которые только чудом Божиим и можно объяснить", - отметил патриарх Кирилл. Он сообщил, верующие должны возблагодарить Господа за нашу страну, за народ и Церковь. "За то, что Господь всем нам дает силы совершать то великое служение, которое преследует одну-единственную цель — спасение людей для Царства Небесного. А в широком, но важном смысле — спасение людей в этой жизни от греха, а значит, от ошибок и от тяжелейших последствий этих ошибок", - сказал патриарх Кирилл.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкСпасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В РПЦ действуют 962 монастыря, из них 584 — в России, сообщил в своем докладе патриарх Московский и всея Руси Кирилл на собрании игуменов и игумений монастырей РПЦ, сообщается на сайте РПЦ.
"Сегодня в Русской Православной Церкви действуют 962 монастыря (463 — мужских и 499 — женских), из них на территории РФ 584 монастыря (282 мужских и 302 женских). Среди монастырей — 37 ставропигиальных (17 мужских и 20 женских), в которых подвизаются 2117 монашествующих. За последний год было открыто три мужских и один женский монастырь", - рассказал патриарх Кирилл.
По словам предстоятеля РПЦ, еще некоторое время назад "никто из нас и не поверил бы в то, что могут быть такие цифры".
"Сам факт этого значительного увеличения количества монастырей свидетельствует о присутствии Божием в нашей жизни: процвела языческая неплодящая церковь. От общества атеистического, секулярного, где религия притеснялась, за короткий срок действительно произошли такие перемены, которые только чудом Божиим и можно объяснить", - отметил патриарх Кирилл.
Он сообщил, верующие должны возблагодарить Господа за нашу страну, за народ и Церковь.
"За то, что Господь всем нам дает силы совершать то великое служение, которое преследует одну-единственную цель — спасение людей для Царства Небесного. А в широком, но важном смысле — спасение людей в этой жизни от греха, а значит, от ошибок и от тяжелейших последствий этих ошибок", - сказал патриарх Кирилл.
РелигияРоссияРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
