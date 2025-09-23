Отели сети Marton в Краснодаре работают штатно

Рейтинг@Mail.ru
20:32 23.09.2025
КРАСНОДАР, 23 сен - РИА Новости. Отели Marton в Краснодаре, которыми, предположительно, владеет судья ВС РФ Виктор Момотов, работают в штатном режиме, а сотрудники не слышали об иске, предъявленном ему Генпрокуратурой, выяснила корреспондент РИА Новости. Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко. Корреспондент РИА Новости посетил два краснодарских отеля Marton. Всего в городе их 17, согласно данным сайта сети отелей. При этом в это же число, согласно сайту, входят два банных комплекса и Boutique&amp;Spa. Как сообщили РИА Новости менеджеры отеля "Мартон Берлинский дом" в Краснодаре, отель работает штатно и в круглосуточном режиме, а перебоев с работой сайта или горячей линии у них нет. Об иске Генпрокуратуры к владельцам сети отелей они ничего не слышали. В этом же отеле на улице Красных Партизан расположен и банный комплекс, относящийся к этой же сети. Менеджер еще одного отеля подтвердила РИА Новости информацию о штатном режиме работы. В здании этого же отеля на улице Дзержинского находится кальянная.
краснодар, виктор момотов, генеральная прокуратура рф, происшествия
Краснодар, Виктор Момотов, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на реку Кубань в Краснодаре
Вид на реку Кубань в Краснодаре. Архивное фото
Центр Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Отели сети Marton в Нижнем Новгороде работают в штатном режиме
17:07
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Суд зарегистрировал иск о конфискации имущества у Момотова
15:35
 
КраснодарВиктор МомотовГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
