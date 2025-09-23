https://ria.ru/20250923/momotov-2043770958.html
Суд зарегистрировал иск о конфискации имущества у Момотова
Суд зарегистрировал иск о конфискации имущества у Момотова - РИА Новости, 23.09.2025
Суд зарегистрировал иск о конфискации имущества у Момотова
Останкинский суд Москвы зарегистрировал иск об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Останкинский суд Москвы зарегистрировал иск об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, сообщили РИА Новости в суде."Исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ к Момотову В.В. поступило в суд", - сказали в суде.
