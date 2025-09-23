Суд зарегистрировал иск о конфискации имущества у Момотова

Рейтинг@Mail.ru
15:35 23.09.2025 (обновлено: 15:39 23.09.2025)
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Останкинский суд Москвы зарегистрировал иск об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, сообщили РИА Новости в суде."Исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ к Момотову В.В. поступило в суд", - сказали в суде.
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Останкинский суд Москвы зарегистрировал иск об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, сообщили РИА Новости в суде.
"Исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ к Момотову В.В. поступило в суд", - сказали в суде.
Источник назвал стоимость активов судьи Верховного суда Момотова
Виктор МомотовОбществоМоскваРоссия
 
 
