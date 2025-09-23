Рейтинг@Mail.ru
Источник: ГП просит запретить Момотову доступ к банковским ячейкам - РИА Новости, 23.09.2025
14:27 23.09.2025 (обновлено: 14:28 23.09.2025)
Источник: ГП просит запретить Момотову доступ к банковским ячейкам
виктор момотов
генеральная прокуратура рф
россия
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Генпрокуратура просит запретить судье Верховного суда РФ Виктору Момотову доступ к банковским ячейкам, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления.По его словам, это обеспечительная мера на время рассмотрения иска. Также Момотову и другим перечисленным в иске лицам временно могут запретить открывать новые счета."Прошу ... обязать банки и иные кредитные организации прекратить доступ ... к персональным банковским ячейкам и (или) сейфам, металлическим счетам (счетам в драгоценных металлах)", - цитирует собеседник агентства материалы иска.
виктор момотов, генеральная прокуратура рф, россия
Виктор Момотов, Генеральная прокуратура РФ, Россия
© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевВиктор Момотов
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Виктор Момотов. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Генпрокуратура просит запретить судье Верховного суда РФ Виктору Момотову доступ к банковским ячейкам, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления.
По его словам, это обеспечительная мера на время рассмотрения иска. Также Момотову и другим перечисленным в иске лицам временно могут запретить открывать новые счета.
"Прошу ... обязать банки и иные кредитные организации прекратить доступ ... к персональным банковским ячейкам и (или) сейфам, металлическим счетам (счетам в драгоценных металлах)", - цитирует собеседник агентства материалы иска.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Источник: Момотов с подельником взаимодействовали с организаторами ОПГ
14:06
 
Виктор МомотовГенеральная прокуратура РФРоссия
 
 
