Источник: ГП просит запретить Момотову доступ к банковским ячейкам
2025-09-23T14:27:00+03:00
2025-09-23T14:27:00+03:00
2025-09-23T14:28:00+03:00
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Генпрокуратура просит запретить судье Верховного суда РФ Виктору Момотову доступ к банковским ячейкам, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления.По его словам, это обеспечительная мера на время рассмотрения иска. Также Момотову и другим перечисленным в иске лицам временно могут запретить открывать новые счета."Прошу ... обязать банки и иные кредитные организации прекратить доступ ... к персональным банковским ячейкам и (или) сейфам, металлическим счетам (счетам в драгоценных металлах)", - цитирует собеседник агентства материалы иска.
