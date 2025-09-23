https://ria.ru/20250923/momotov-2043752592.html

Источник: ГП просит запретить Момотову доступ к банковским ячейкам

2025-09-23T14:27:00+03:00

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Генпрокуратура просит запретить судье Верховного суда РФ Виктору Момотову доступ к банковским ячейкам, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления.По его словам, это обеспечительная мера на время рассмотрения иска. Также Момотову и другим перечисленным в иске лицам временно могут запретить открывать новые счета."Прошу ... обязать банки и иные кредитные организации прекратить доступ ... к персональным банковским ячейкам и (или) сейфам, металлическим счетам (счетам в драгоценных металлах)", - цитирует собеседник агентства материалы иска.

