Источник: Момотов с подельником взаимодействовали с организаторами ОПГ
14:06 23.09.2025
Источник: Момотов с подельником взаимодействовали с организаторами ОПГ
Судья Виктор Момотов и его подельник Марченко взаимодействовали с двумя организаторами организованной преступной группировки "Покровские", оказывали им услуги,... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Судья Виктор Момотов и его подельник Марченко взаимодействовали с двумя организаторами организованной преступной группировки "Покровские", оказывали им услуги, сообщил РИА Новости источник, знакомый с исковым заявлением."Приобретенный статус судьи высшего судебного органа страны Момотов решил использовать для развития и приумножения собственного гостиничного бизнеса. В этой связи он вступил во взаимодействие с организаторами преступной группировки "Покровские" Коровайко А.В. и Чебановым А.О., которые сформировали активы за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов… За оказанные им услуги Момотов и Марченко в 2010 году получили земельный участок площадью 1 036 квадратных метров, а также два нежилых здания ", - сказал собеседник агентства.
виктор момотов
Происшествия, Виктор Момотов
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Судья Виктор Момотов и его подельник Марченко взаимодействовали с двумя организаторами организованной преступной группировки "Покровские", оказывали им услуги, сообщил РИА Новости источник, знакомый с исковым заявлением.
"Приобретенный статус судьи высшего судебного органа страны Момотов решил использовать для развития и приумножения собственного гостиничного бизнеса. В этой связи он вступил во взаимодействие с организаторами преступной группировки "Покровские" Коровайко А.В. и Чебановым А.О., которые сформировали активы за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов… За оказанные им услуги Момотов и Марченко в 2010 году получили земельный участок площадью 1 036 квадратных метров, а также два нежилых здания ", - сказал собеседник агентства.
Генпрокуратура просит арестовать имущество Момотова
14:05
 
