Источник: Момотов с подельником взаимодействовали с организаторами ОПГ

2025-09-23T14:06:00+03:00
2025-09-23T14:06:00+03:00
2025-09-23T14:11:00+03:00
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Судья Виктор Момотов и его подельник Марченко взаимодействовали с двумя организаторами организованной преступной группировки "Покровские", оказывали им услуги, сообщил РИА Новости источник, знакомый с исковым заявлением."Приобретенный статус судьи высшего судебного органа страны Момотов решил использовать для развития и приумножения собственного гостиничного бизнеса. В этой связи он вступил во взаимодействие с организаторами преступной группировки "Покровские" Коровайко А.В. и Чебановым А.О., которые сформировали активы за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов… За оказанные им услуги Момотов и Марченко в 2010 году получили земельный участок площадью 1 036 квадратных метров, а также два нежилых здания ", - сказал собеседник агентства.
