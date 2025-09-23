https://ria.ru/20250923/momotov-2043747222.html

Источник: Момотов с подельником взаимодействовали с организаторами ОПГ

Источник: Момотов с подельником взаимодействовали с организаторами ОПГ - РИА Новости, 23.09.2025

Источник: Момотов с подельником взаимодействовали с организаторами ОПГ

Судья Виктор Момотов и его подельник Марченко взаимодействовали с двумя организаторами организованной преступной группировки "Покровские", оказывали им услуги,... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T14:06:00+03:00

2025-09-23T14:06:00+03:00

2025-09-23T14:11:00+03:00

происшествия

виктор момотов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043739218_0:6:1021:580_1920x0_80_0_0_89451cb4d538f54800c34a8dd66a08c6.jpg

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Судья Виктор Момотов и его подельник Марченко взаимодействовали с двумя организаторами организованной преступной группировки "Покровские", оказывали им услуги, сообщил РИА Новости источник, знакомый с исковым заявлением."Приобретенный статус судьи высшего судебного органа страны Момотов решил использовать для развития и приумножения собственного гостиничного бизнеса. В этой связи он вступил во взаимодействие с организаторами преступной группировки "Покровские" Коровайко А.В. и Чебановым А.О., которые сформировали активы за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов… За оказанные им услуги Момотов и Марченко в 2010 году получили земельный участок площадью 1 036 квадратных метров, а также два нежилых здания ", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250923/momotov-2043746828.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, виктор момотов