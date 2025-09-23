Генпрокуратура просит арестовать имущество Момотова

Рейтинг@Mail.ru
14:05 23.09.2025 (обновлено: 14:22 23.09.2025)
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Генпрокуратура просит наложить арест на имущество судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления."В настоящее время ответчики не лишены возможности предпринять меры, направленные на отчуждение спорного имущества и имущественных прав в пользу третьих лиц", - цитирует собеседник материалы иска.Там указано, что арест в качестве обеспечительной меры поможет сохранить имущество и необходимо для защиты прав и законных интересов Российской Федерации.Генпрокуратура направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц. Попытки местных властей оспорить незаконные действия пресекались Момотовым на уровне судов, которые во всех случаях занимали сторону краснодарского предпринимателя Андрея Марченко, говорится в иске.
происшествия, генеральная прокуратура рф, виктор момотов, россия
Происшествия, Генеральная прокуратура РФ, Виктор Момотов, Россия
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Генпрокуратура просит наложить арест на имущество судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления.
"В настоящее время ответчики не лишены возможности предпринять меры, направленные на отчуждение спорного имущества и имущественных прав в пользу третьих лиц", - цитирует собеседник материалы иска.
Там указано, что арест в качестве обеспечительной меры поможет сохранить имущество и необходимо для защиты прав и законных интересов Российской Федерации.
Генпрокуратура направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц. Попытки местных властей оспорить незаконные действия пресекались Момотовым на уровне судов, которые во всех случаях занимали сторону краснодарского предпринимателя Андрея Марченко, говорится в иске.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Источник рассказал об иске, предъявленном судье Верховного суда Момотову
ПроисшествияГенеральная прокуратура РФВиктор МомотовРоссия
 
 
