https://ria.ru/20250923/momotov--2043765472.html
Момотов даст объяснения по доводам ГП при получении иска
Момотов даст объяснения по доводам ГП при получении иска - РИА Новости, 23.09.2025
Момотов даст объяснения по доводам ГП при получении иска
Судья Верховного суда Виктор Момотов даст объяснения по доводам Генпрокуратуры при получении иска, сообщили РИА Новости в Совете судей РФ. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T15:13:00+03:00
2025-09-23T15:13:00+03:00
2025-09-23T15:19:00+03:00
генеральная прокуратура рф
виктор момотов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043755151_0:4:1021:578_1920x0_80_0_0_869076e4b93abf2d54755c44b68fdd6e.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Судья Верховного суда Виктор Момотов даст объяснения по доводам Генпрокуратуры при получении иска, сообщили РИА Новости в Совете судей РФ."При официальном уведомлении его о поступлении соответствующего иска в суд Виктор Момотов готов будет предоставить необходимые пояснения и документы", - сказали в Совете судей – органе, который Момотов возглавляет.Генпрокуратура направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц.
https://ria.ru/20250923/momotov-2043744787.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043755151_36:0:943:680_1920x0_80_0_0_82058f29187ac0201c798dd5391b8450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, виктор момотов, общество
Генеральная прокуратура РФ, Виктор Момотов, Общество
Момотов даст объяснения по доводам ГП при получении иска
Судья Момотов даст объяснения по доводам ГП при получении иска