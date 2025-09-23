https://ria.ru/20250923/momotov--2043737575.html

Источник: Момотов пресекал попытки оспорить нарушения сети его отелей

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ Виктор Момотов "пресекал на уровне судов" попытки местных властей оспорить незаконные действия, связанные с его отельным бизнесом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления.Генпрокуратура направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц."Гостиницы введены в эксплуатацию под видом индивидуальных жилых домов и с нарушением целевого назначения участков. Попытки местных властей оспорить незаконные действия пресечены Момотовым В.В. на уровне судов, которые во всех случаях занимали сторону (краснодарского представителя криминалитета – ред.) Марченко А.В.", - цитирует собеседник материалы иска.

