"Второй фронт". Додон раскрыл, что готовят Санду и Зеленский против России

"Второй фронт". Додон раскрыл, что готовят Санду и Зеленский против России - РИА Новости, 23.09.2025

"Второй фронт". Додон раскрыл, что готовят Санду и Зеленский против России

Экс-президент Молдавии и председатель Партии социалистов Игорь Додон обвинил власти страны в подготовке к вовлечению в военный конфликт на Украине

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Экс-президент Молдавии и председатель Партии социалистов Игорь Додон обвинил власти страны в подготовке к вовлечению в военный конфликт на Украине, пишет Omniapres."Если ПДС останется у власти, соросисты заставят Санду напасть на Приднестровье вместе с Зеленским и открыть там второй фронт — в поддержку Украины и против России", — сказал Додон.Он также обвинил Санду и ПДС в излишней милитаризации страны, отметив покупку радаров, которые "ловят мух", строительство военной базы в Бачой, ввоз бронетранспортеров и организацию учений с НАТО каждые полгода.Додон подчеркнул, что власти втягивают Молдавию в конфликт на Украине и отметил, что Патриотический избирательный блок поддерживает укрепление нейтрального статуса республики. При этом он отверг обвинения, согласно которым его возвращение на пост президента приведет к атаке со стороны России, подчеркнув, что такая логика "не имеет смысла".Ранее Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что Молдавии стоит отказаться от нейтралитета ради вступления в военный альянс. Хотя она не назвала НАТО напрямую, ранее неоднократно говорила о необходимости пересмотра конституционного положения о нейтралитете, если население одобрит сближение с альянсом. Однако, по данным соцопросов, большинство граждан страны против вступления в НАТО. Эту позицию поддерживает оппозиция — социалисты, коммунисты и партия "Шор".В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Он отметил, что западные политики запугивают население мнимой "российской угрозой", отвлекая внимание от внутренних проблем.

2025

