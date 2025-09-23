https://ria.ru/20250923/moldaviya-2043793452.html

В Совфеде обвинили ЕС в подготовке к фальсификации выборов в Молдавии

Европейские чиновники готовятся к фальсификации выборов в Молдавии, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. РИА Новости, 23.09.2025

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Европейские чиновники готовятся к фальсификации выборов в Молдавии, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. "То, что сегодня навязывается молдавскому обществу, — это диктатура в чистом виде. Европейские чиновники открыто готовятся к фальсификации выборов, а в случае народных протестов собираются "успокоить" граждан штыками и бронетехникой НАТО", - сказал собеседник агентства. По словам Волошина, так называемая "евродемократия" окончательно сбросила маску и показала своё истинное лицо — диктат оккупационной администрации. "По всей очевидности, история повторяется - Молдова снова становится "протекторатом Транснистрия", когда на немецких штыках Румыния строила фашистский ассимиляционный проект", - заключил он. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. При этом власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

