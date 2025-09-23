Рейтинг@Mail.ru
Филат рассказал, как партия власти в Молдавии может победить на выборах - РИА Новости, 23.09.2025
16:37 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/moldaviya-2043789338.html
Филат рассказал, как партия власти в Молдавии может победить на выборах
Филат рассказал, как партия власти в Молдавии может победить на выборах - РИА Новости, 23.09.2025
Филат рассказал, как партия власти в Молдавии может победить на выборах
Партия "Действие и солидарность" (ПДС) после выборов в Молдавии может получить большинство лишь путем масштабных фальсификаций на зарубежных участках, заявил... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T16:37:00+03:00
2025-09-23T16:37:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
европа
влад филат
майя санду
евгения гуцул
парламентские выборы в молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992397582_0:100:1341:854_1920x0_80_0_0_06f5b0b24929c922393d2809c147ffbf.jpg
КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Партия "Действие и солидарность" (ПДС) после выборов в Молдавии может получить большинство лишь путем масштабных фальсификаций на зарубежных участках, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. "Существует вероятность, что им (ПДС - ред.) удастся получить хрупкое большинство благодаря злоупотреблениям и масштабным фальсификациям за рубежом. Майя Санду заявила, что от диаспоры необходимо 400 тысяч голосов. Для этого потребуется участие 60–70% молдаван в Европе в выборах и голосование за ПДС, что нереально", - написал Филат в своем Telegram-канале. Он отметил, что Санду недавно была в Германии на мероприятии с участием диаспоры. ЛДПМ уведомила ЦИК, что это представляет собой незаконное вмешательство президента в избирательный процесс. "Финансовая сторона вопроса ещё серьёзнее: в конечном счёте речь идёт об иностранном финансировании политической партии из Республики Молдова, что незаконно. В политике ничто не забывается. До 28 сентября осталось всего несколько дней, а дальше посмотрим, что будет", - добавил Филат. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. При этом власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
молдавия
кишинев
европа
в мире, молдавия, кишинев, европа, влад филат, майя санду, евгения гуцул, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Кишинев, Европа, Влад Филат, Майя Санду, Евгения Гуцул, Парламентские выборы в Молдавии
Филат рассказал, как партия власти в Молдавии может победить на выборах

Филат: ПДС может получить большинство на выборах только путем фальсификаций

© Sputnik / Vladimir PolusatovВлад Филат
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Влад Филат. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Партия "Действие и солидарность" (ПДС) после выборов в Молдавии может получить большинство лишь путем масштабных фальсификаций на зарубежных участках, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат.
"Существует вероятность, что им (ПДС - ред.) удастся получить хрупкое большинство благодаря злоупотреблениям и масштабным фальсификациям за рубежом. Майя Санду заявила, что от диаспоры необходимо 400 тысяч голосов. Для этого потребуется участие 60–70% молдаван в Европе в выборах и голосование за ПДС, что нереально", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Санду недавно была в Германии на мероприятии с участием диаспоры. ЛДПМ уведомила ЦИК, что это представляет собой незаконное вмешательство президента в избирательный процесс.
"Финансовая сторона вопроса ещё серьёзнее: в конечном счёте речь идёт об иностранном финансировании политической партии из Республики Молдова, что незаконно. В политике ничто не забывается. До 28 сентября осталось всего несколько дней, а дальше посмотрим, что будет", - добавил Филат.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. При этом власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
В миреМолдавияКишиневЕвропаВлад ФилатМайя СандуЕвгения ГуцулПарламентские выборы в Молдавии
 
 
