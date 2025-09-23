https://ria.ru/20250923/moldaviya-2043789338.html

Филат рассказал, как партия власти в Молдавии может победить на выборах

Филат рассказал, как партия власти в Молдавии может победить на выборах - РИА Новости, 23.09.2025

Филат рассказал, как партия власти в Молдавии может победить на выборах

Партия "Действие и солидарность" (ПДС) после выборов в Молдавии может получить большинство лишь путем масштабных фальсификаций на зарубежных участках, заявил... РИА Новости, 23.09.2025

КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Партия "Действие и солидарность" (ПДС) после выборов в Молдавии может получить большинство лишь путем масштабных фальсификаций на зарубежных участках, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. "Существует вероятность, что им (ПДС - ред.) удастся получить хрупкое большинство благодаря злоупотреблениям и масштабным фальсификациям за рубежом. Майя Санду заявила, что от диаспоры необходимо 400 тысяч голосов. Для этого потребуется участие 60–70% молдаван в Европе в выборах и голосование за ПДС, что нереально", - написал Филат в своем Telegram-канале. Он отметил, что Санду недавно была в Германии на мероприятии с участием диаспоры. ЛДПМ уведомила ЦИК, что это представляет собой незаконное вмешательство президента в избирательный процесс. "Финансовая сторона вопроса ещё серьёзнее: в конечном счёте речь идёт об иностранном финансировании политической партии из Республики Молдова, что незаконно. В политике ничто не забывается. До 28 сентября осталось всего несколько дней, а дальше посмотрим, что будет", - добавил Филат. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. При этом власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

