Молдавские коммунисты обвинили Санду в давлении на оппонентов
Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 сен – РИА Новости. Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) обвинила президента страны Майю Санду в использовании предвыборного обращения к согражданам для давления на оппонентов и их запугивания.
"В последний понедельник перед выборами "главнокомандующую"... банды воров и узурпаторов охватила паническая атака. Пятиминутка ужаса и ненависти под видом "обращения к нации" в ее исполнении стала апогеем многомесячной грязной кампании (правящей партии) "Действия и солидарности", - заявила пресс-служба ПКРМ.
В заявлении подчеркивается, что Санду "и ее агрессивные подопечные" являются источником дестабилизации, а упомянутое выступление президента проходило на фоне "полицейской операции с обысками и арестами". "Жандармы на броневиках взламывали двери жилищ мирных граждан, изымали документацию из партийных офисов", — указали в партийной пресс-службе. Кроме того, молдавские коммунисты отвергли обвинения Санду, которая говорила о подкупе избирателей.
Накануне Санду выступила с обращением к народу, в котором бездоказательно заявила, что Россия якобы тратит сотни миллионов евро на подкуп избирателей. По ее словам, если Россия получит контроль над Молдавией, то европейские фонды будут заморожены, свободное передвижение закончится, в Приднестровье будет дестабилизация, а республика превратится в военный плацдарм. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Санду о том, что РФ якобы может использовать Молдавию для "нападения на Одесскую область", заявив в беседе с РИА Новости, что это паранойя.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. При этом власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.️