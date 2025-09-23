https://ria.ru/20250923/moldaviya-2043763767.html

Эксперт рассказал о возможных последствиях оккупации Молдавии силами НАТО

Эксперт рассказал о возможных последствиях оккупации Молдавии силами НАТО - РИА Новости, 23.09.2025

Эксперт рассказал о возможных последствиях оккупации Молдавии силами НАТО

Последствием оккупации Молдавии силами НАТО, о возможности которой заявили в СВР РФ, может стать полный разрыв любых отношений Молдавской православной церкви с... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T15:07:00+03:00

2025-09-23T15:07:00+03:00

2025-09-23T15:07:00+03:00

в мире

молдавия

россия

украина

русская православная церковь

румынская православная церковь

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Последствием оккупации Молдавии силами НАТО, о возможности которой заявили в СВР РФ, может стать полный разрыв любых отношений Молдавской православной церкви с Русской православной церковью и провозглашение Румынской православной церкви государственной, заявил РИА Новости заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин. Ранее во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщило, что Европейский союз готов ввести войска в Молдавию, чтобы сохранить её русофобскую политику, сценарий натовского "десанта" в Молдавию может быть реализован после предстоящих парламентских выборов в стране. "Фактическая аннексия Молдовы западными силами под эгидой евроинтеграции и угрозы со стороны России была бы подарком для местных властей, которые иначе не могут решить ни проблемы национальных анклавов, ни существования Церкви русской православной традиции в стране. Последствиями "оккупации" могут быть полный разрыв любых отношений Молдавской митрополии с РПЦ, усиленное давление властей на иерархию с помощью шантажа и подкупа обещаниями благополучия в рамках ЕС, что политики и говорят и народу в целом, провозглашение Румынской православной церкви государственной с надеждой на то, что митрополия РПЦ расколется и рано или поздно ассимилируется в рамках румынского православия", - сказал Лункин. Он подчеркнул, что на иерархов Молдавской православной церкви постоянно оказывается давление, чтобы вынудить их к разрыву с Московским патриархатом. "Это общая политика, которую Запад фактически поддерживает на Украине и в странах Балтии. Однако в молдавском случае Бессарабская митрополия является относительно маргинальным институтом по сравнению с митрополией РПЦ в Молдове. Эта политика по принуждению церкви к слиянию с Румынским патриархатом или переходу в Константинопольский патриархат пока терпит неудачу. В связи с этим молдавские власти будут использовать любую ситуацию, в частности, чрезвычайное положение, прежде всего для смены руководства митрополии РПЦ", - отметил Лункин. Конфликт между двумя православными юрисдикциями в Молдавии продолжается уже несколько лет. Молдавская православная церковь подчиняется Московской патриархии, тогда как Бессарабская митрополия входит в состав Румынской православной церкви. Православная церковь Молдавии объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.

https://ria.ru/20250923/moldaviya-2043697149.html

https://ria.ru/20250923/krym-2043739340.html

https://ria.ru/20250923/nato-2043692442.html

молдавия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, украина, русская православная церковь, румынская православная церковь, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)