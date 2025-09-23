Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о возможных последствиях оккупации Молдавии силами НАТО - РИА Новости, 23.09.2025
15:07 23.09.2025
Эксперт рассказал о возможных последствиях оккупации Молдавии силами НАТО
Эксперт рассказал о возможных последствиях оккупации Молдавии силами НАТО
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Последствием оккупации Молдавии силами НАТО, о возможности которой заявили в СВР РФ, может стать полный разрыв любых отношений Молдавской православной церкви с Русской православной церковью и провозглашение Румынской православной церкви государственной, заявил РИА Новости заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин. Ранее во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщило, что Европейский союз готов ввести войска в Молдавию, чтобы сохранить её русофобскую политику, сценарий натовского "десанта" в Молдавию может быть реализован после предстоящих парламентских выборов в стране. "Фактическая аннексия Молдовы западными силами под эгидой евроинтеграции и угрозы со стороны России была бы подарком для местных властей, которые иначе не могут решить ни проблемы национальных анклавов, ни существования Церкви русской православной традиции в стране. Последствиями "оккупации" могут быть полный разрыв любых отношений Молдавской митрополии с РПЦ, усиленное давление властей на иерархию с помощью шантажа и подкупа обещаниями благополучия в рамках ЕС, что политики и говорят и народу в целом, провозглашение Румынской православной церкви государственной с надеждой на то, что митрополия РПЦ расколется и рано или поздно ассимилируется в рамках румынского православия", - сказал Лункин. Он подчеркнул, что на иерархов Молдавской православной церкви постоянно оказывается давление, чтобы вынудить их к разрыву с Московским патриархатом. "Это общая политика, которую Запад фактически поддерживает на Украине и в странах Балтии. Однако в молдавском случае Бессарабская митрополия является относительно маргинальным институтом по сравнению с митрополией РПЦ в Молдове. Эта политика по принуждению церкви к слиянию с Румынским патриархатом или переходу в Константинопольский патриархат пока терпит неудачу. В связи с этим молдавские власти будут использовать любую ситуацию, в частности, чрезвычайное положение, прежде всего для смены руководства митрополии РПЦ", - отметил Лункин. Конфликт между двумя православными юрисдикциями в Молдавии продолжается уже несколько лет. Молдавская православная церковь подчиняется Московской патриархии, тогда как Бессарабская митрополия входит в состав Румынской православной церкви. Православная церковь Молдавии объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Последствием оккупации Молдавии силами НАТО, о возможности которой заявили в СВР РФ, может стать полный разрыв любых отношений Молдавской православной церкви с Русской православной церковью и провозглашение Румынской православной церкви государственной, заявил РИА Новости заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин.
Ранее во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщило, что Европейский союз готов ввести войска в Молдавию, чтобы сохранить её русофобскую политику, сценарий натовского "десанта" в Молдавию может быть реализован после предстоящих парламентских выборов в стране.
"Фактическая аннексия Молдовы западными силами под эгидой евроинтеграции и угрозы со стороны России была бы подарком для местных властей, которые иначе не могут решить ни проблемы национальных анклавов, ни существования Церкви русской православной традиции в стране. Последствиями "оккупации" могут быть полный разрыв любых отношений Молдавской митрополии с РПЦ, усиленное давление властей на иерархию с помощью шантажа и подкупа обещаниями благополучия в рамках ЕС, что политики и говорят и народу в целом, провозглашение Румынской православной церкви государственной с надеждой на то, что митрополия РПЦ расколется и рано или поздно ассимилируется в рамках румынского православия", - сказал Лункин.
Он подчеркнул, что на иерархов Молдавской православной церкви постоянно оказывается давление, чтобы вынудить их к разрыву с Московским патриархатом.
"Это общая политика, которую Запад фактически поддерживает на Украине и в странах Балтии. Однако в молдавском случае Бессарабская митрополия является относительно маргинальным институтом по сравнению с митрополией РПЦ в Молдове. Эта политика по принуждению церкви к слиянию с Румынским патриархатом или переходу в Константинопольский патриархат пока терпит неудачу. В связи с этим молдавские власти будут использовать любую ситуацию, в частности, чрезвычайное положение, прежде всего для смены руководства митрополии РПЦ", - отметил Лункин.
Конфликт между двумя православными юрисдикциями в Молдавии продолжается уже несколько лет. Молдавская православная церковь подчиняется Московской патриархии, тогда как Бессарабская митрополия входит в состав Румынской православной церкви.
Православная церковь Молдавии объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
