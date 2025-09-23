https://ria.ru/20250923/moldaviya-2043748114.html

Санду может объявить о вмешательстве России в выборы, считает эксперт

ТИРАСПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в случае проигрыша на предстоящих 28 сентября парламентских выборах правящей проевропейской партии "Действие и солидарность" (ПДС) может объявить о вмешательстве Москвы, заявил РИА Новости экс-глава МИД ПМР, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. "Неправильный" выбор граждан Санду вполне может объявить вмешательством Москвы и попытаться аннулировать результаты голосования. Если люди выйдут на улицы с протестом, то у властей уже есть готовое обоснование для подавления беспорядков. Это ведь все "предатели", которые продались Москве за звонкую монету. Если будет совсем тяжело, то можно на помощь позвать западных партнеров, которые по удачному совпадению обстоятельств разместили свои войска быстрого реагирования в нескольких километрах от молдавской границы", - сказал Шорников. По его мнению, прозвучавшее накануне обращение Санду в связи с парламентскими выборами оставляет весьма гнетущее впечатление. "По словам Санду страна практически в осаде, внутри государства полно врагов и предателей, осталось совсем немного времени и Кремль получит полный контроль над Молдовой, чтобы осуществить свои агрессивные планы в отношении Одессы. Но руководство Молдовы полно решимости защитить Одессу и отстоять европейское будущее своей страны. Для этого достаточно, чтобы молдаване проголосовали правильно", - отметил собеседник агентства. На его взгляд, на самом деле опасность в том, что Санду и ее команда вновь пытаются получить победу за счет раскола общества. "Они целенаправленно делят народ на "сознательных", "аутентичных" избирателей и на "предателей", для которых только деньги имеют значение. Своей речью Санду пытается гальванизировать свой ядерный электорат, который, кажется, сильно разочарован политикой последних лет, и, напротив, демотивировать и запугать тех, кто ждал этого момента, чтобы попытаться что-то изменить в своей стране. Цель – натравить одну часть общества на другую и при помощи пропаганды, моральной поддержки западных партнеров, а в крайнем случае и силовых действий сохранить себя у власти", - сказал эксперт. По его мнению, особенно гнетущее впечатление оставляет фраза Санду о дестабилизации приднестровского региона. "На фоне натовских приготовлений в Румынии и появления военных НАТО это звучит как плохо закамуфлированная угроза: "если нас не выберут, ждите войны на Днестре", - сказал Шорников. Он полагает, что у западных партнеров есть свои планы на Молдавию, поэтому им жизненно необходимо иметь здесь такое правительство, которое способно принять любое, даже самое непопулярное решение. Поэтому они полны решимости сохранить режим Санду, чего бы это им не стоило. "Но все же последнее слово сейчас принадлежит избирателю. Никакие войска на границах не смогут прикрыть провала Партии "Действие и солидарность" на выборах, а попытка введения иностранных войск в нейтральную страну будет на этом фоне означать прямую оккупацию государства", - уточнил эксперт. Однако, он считает, что Евросоюз не может это позволить себе. "Ситуация складывается так, что только тотальное поражение PAS может уберечь Молдову от втягивания в воронку вооруженного конфликта. А вот ситуация 50 на 50, которую предрекают заказные соцопросы, может, напротив, спровоцировать иностранное вмешательство", - подчеркнул Шорников.

