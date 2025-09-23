Рейтинг@Mail.ru
СВР рассказала, почему ЕС решил оккупировать Молдавию - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/moldaviya-2043697149.html
СВР рассказала, почему ЕС решил оккупировать Молдавию
СВР рассказала, почему ЕС решил оккупировать Молдавию - РИА Новости, 23.09.2025
СВР рассказала, почему ЕС решил оккупировать Молдавию
Испугавшись прямой конфронтации с Россией, европейские элиты намерены отыграться на маленькой Молдавии, сообщила Служба внешней разведки России. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T11:22:00+03:00
2025-09-23T11:22:00+03:00
в мире
россия
молдавия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931389988_0:99:3289:1949_1920x0_80_0_0_666d68ada6ffc49059faa08eeec5c2c7.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Испугавшись прямой конфронтации с Россией, европейские элиты намерены отыграться на маленькой Молдавии, сообщила Служба внешней разведки России. "Испугавшись прямого столкновения с большой Россией, европейцы намерены отыграться на маленькой Молдавии. Самоутверждение за счет слабых всегда было неотъемлемой частью европейского колониализма", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250923/nato-2043692442.html
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931389988_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_ce3376dddbf7c498c1a8a414076ae9cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, молдавия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, Молдавия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР рассказала, почему ЕС решил оккупировать Молдавию

СВР: ЕС решил отыграться на Молдавии, испугавшись конфликта с Россией

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Испугавшись прямой конфронтации с Россией, европейские элиты намерены отыграться на маленькой Молдавии, сообщила Служба внешней разведки России.
"Испугавшись прямого столкновения с большой Россией, европейцы намерены отыграться на маленькой Молдавии. Самоутверждение за счет слабых всегда было неотъемлемой частью европейского колониализма", - говорится в сообщении.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
СВР рассказала о "десанте" НАТО в Одесской области для устрашения Молдавии
10:59
 
В миреРоссияМолдавияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала