СВР рассказала, почему ЕС решил оккупировать Молдавию
СВР рассказала, почему ЕС решил оккупировать Молдавию - РИА Новости, 23.09.2025
СВР рассказала, почему ЕС решил оккупировать Молдавию
Испугавшись прямой конфронтации с Россией, европейские элиты намерены отыграться на маленькой Молдавии, сообщила Служба внешней разведки России. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T11:22:00+03:00
2025-09-23T11:22:00+03:00
2025-09-23T11:22:00+03:00
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Испугавшись прямой конфронтации с Россией, европейские элиты намерены отыграться на маленькой Молдавии, сообщила Служба внешней разведки России. "Испугавшись прямого столкновения с большой Россией, европейцы намерены отыграться на маленькой Молдавии. Самоутверждение за счет слабых всегда было неотъемлемой частью европейского колониализма", - говорится в сообщении.
