СВР рассказала, почему ЕС решил оккупировать Молдавию

Испугавшись прямой конфронтации с Россией, европейские элиты намерены отыграться на маленькой Молдавии, сообщила Служба внешней разведки России. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Испугавшись прямой конфронтации с Россией, европейские элиты намерены отыграться на маленькой Молдавии, сообщила Служба внешней разведки России. "Испугавшись прямого столкновения с большой Россией, европейцы намерены отыграться на маленькой Молдавии. Самоутверждение за счет слабых всегда было неотъемлемой частью европейского колониализма", - говорится в сообщении.

