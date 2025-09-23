Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз готовится оккупировать Молдавию с помощью войск НАТО, заявила СВР
11:19 23.09.2025 (обновлено: 12:35 23.09.2025)
Евросоюз готовится оккупировать Молдавию с помощью войск НАТО, заявила СВР
Евросоюз намерен оккупировать Молдавию с помощью войск НАТО при любом исходе парламентских выборов в стране, сообщила Служба внешней разведки России. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Евросоюз намерен оккупировать Молдавию с помощью войск НАТО при любом исходе парламентских выборов в стране, сообщила Служба внешней разведки России."Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства. Ввести войска предполагается несколько позже. Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск. В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября следующего года", — говорится в релизе.Другие заявления СВР:Агрессивная политика СандуОтношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
Евросоюз готовится оккупировать Молдавию с помощью войск НАТО, заявила СВР

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Евросоюз намерен оккупировать Молдавию с помощью войск НАТО при любом исходе парламентских выборов в стране, сообщила Служба внешней разведки России.
"Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства. Ввести войска предполагается несколько позже. Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск. В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября следующего года", — говорится в релизе.

Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября.

Здание правительства в Кишиневе, украшенное флагами Молдовы и Европейского cоюза - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Депутаты в Молдавии обсуждают подкуп законодателей, сообщил источник
19 сентября, 14:09
Другие заявления СВР:
  • Европейский союз хочет сохранить русофобскую политику Кишинева, делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны;
  • испугавшись прямой конфронтации с Россией, европейские элиты намерены отыграться на маленькой Молдавии;
  • сейчас идет концентрация подразделений вооруженных сил государств Североатлантического альянса в Румынии вблизи молдавских границ;
  • Евросоюз готовит "десант" в Одесскую область для устрашения Приднестровья, по имеющимся данным, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу;
  • еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав;
  • тогда по запросу президента Майи Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Молдавии сообщили о панике власти перед выборами
00:33

Агрессивная политика Санду

Отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Грузия начала войну против Молдавии
4 сентября, 08:00
 
