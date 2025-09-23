Евросоюз готовится оккупировать Молдавию с помощью войск НАТО, заявила СВР
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Евросоюз намерен оккупировать Молдавию с помощью войск НАТО при любом исходе парламентских выборов в стране, сообщила Служба внешней разведки России.
"Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства. Ввести войска предполагается несколько позже. Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск. В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября следующего года", — говорится в релизе.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября.
Другие заявления СВР:
- Европейский союз хочет сохранить русофобскую политику Кишинева, делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны;
- испугавшись прямой конфронтации с Россией, европейские элиты намерены отыграться на маленькой Молдавии;
- сейчас идет концентрация подразделений вооруженных сил государств Североатлантического альянса в Румынии вблизи молдавских границ;
- Евросоюз готовит "десант" в Одесскую область для устрашения Приднестровья, по имеющимся данным, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу;
- еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав;
- тогда по запросу президента Майи Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии.
Агрессивная политика Санду
Отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
