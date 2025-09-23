https://ria.ru/20250923/moldaviya-2043696701.html

Евросоюз готовится оккупировать Молдавию с помощью войск НАТО, заявила СВР

Евросоюз намерен оккупировать Молдавию с помощью войск НАТО при любом исходе парламентских выборов в стране, сообщила Служба внешней разведки России. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Евросоюз намерен оккупировать Молдавию с помощью войск НАТО при любом исходе парламентских выборов в стране, сообщила Служба внешней разведки России."Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства. Ввести войска предполагается несколько позже. Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск. В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября следующего года", — говорится в релизе.Другие заявления СВР:Агрессивная политика СандуОтношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.

2025

