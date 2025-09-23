Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в популизме
10:35 23.09.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в популизме
в мире
молдавия
гагаузия
василий тарлев
игорь додон
ирина влах
КИШИНЕВ, 23 сен – РИА Новости. Власти Молдавии занимаются популизмом, не понимая ни экономики, ни социальных процессов, в итоге страну довели до экономической катастрофы, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока, экс-премьер республики Василий Тарлев. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят партия "Будущее Молдовы" Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. "Сегодняшняя власть занимается популизмом, не понимая ни экономики, ни социальных процессов. Результат — катастрофа: долги, закрытые школы, безработица. Мы видим, как разрушается медицина, образование и промышленность. Власть не умеет управлять страной и компенсирует это громкими лозунгами", - сказал Тарлев. Экс-премьер подчеркнул, что стране необходимы компетентные решения. "Нам нужно управление на основе знаний и опыта, а не лозунгов. В 2001–2008 годах мы вывели страну из кризиса 1990-х и обеспечили рост. ВВП Молдавии вырос в пять раз, мы дали людям работу и уверенность в будущем. Этот опыт мы готовы повторить — и доказать, что профессионалы способны вернуть Молдавии развитие и стабильность", — отметил политик. Тарлев возглавлял правительство Молдавии в 2001–2008 годах. В этот период страна преодолела последствия кризисов 1990-х годов и достигла самого высокого роста экономики за всю историю, в пять раз увеличив ВВП.
молдавия, гагаузия, василий тарлев, игорь додон, ирина влах
В мире, Молдавия, Гагаузия, Василий Тарлев, Игорь Додон, Ирина Влах
© Sputnik / OsmatescoВасилий Тарлев
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Sputnik / Osmatesco
Василий Тарлев. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 сен – РИА Новости. Власти Молдавии занимаются популизмом, не понимая ни экономики, ни социальных процессов, в итоге страну довели до экономической катастрофы, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока, экс-премьер республики Василий Тарлев.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят партия "Будущее Молдовы" Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.
"Сегодняшняя власть занимается популизмом, не понимая ни экономики, ни социальных процессов. Результат — катастрофа: долги, закрытые школы, безработица. Мы видим, как разрушается медицина, образование и промышленность. Власть не умеет управлять страной и компенсирует это громкими лозунгами", - сказал Тарлев.
Экс-премьер подчеркнул, что стране необходимы компетентные решения. "Нам нужно управление на основе знаний и опыта, а не лозунгов. В 2001–2008 годах мы вывели страну из кризиса 1990-х и обеспечили рост. ВВП Молдавии вырос в пять раз, мы дали людям работу и уверенность в будущем. Этот опыт мы готовы повторить — и доказать, что профессионалы способны вернуть Молдавии развитие и стабильность", — отметил политик.
Тарлев возглавлял правительство Молдавии в 2001–2008 годах. В этот период страна преодолела последствия кризисов 1990-х годов и достигла самого высокого роста экономики за всю историю, в пять раз увеличив ВВП.
