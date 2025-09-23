https://ria.ru/20250923/moldaviya-2043685058.html
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в популизме
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в популизме - РИА Новости, 23.09.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в популизме
Власти Молдавии занимаются популизмом, не понимая ни экономики, ни социальных процессов, в итоге страну довели до экономической катастрофы, заявил в интервью... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T10:35:00+03:00
2025-09-23T10:35:00+03:00
2025-09-23T10:35:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
василий тарлев
игорь додон
ирина влах
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978447881_0:0:1244:699_1920x0_80_0_0_4ede62aaaf63b67a2e39994fed157053.jpg
КИШИНЕВ, 23 сен – РИА Новости. Власти Молдавии занимаются популизмом, не понимая ни экономики, ни социальных процессов, в итоге страну довели до экономической катастрофы, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока, экс-премьер республики Василий Тарлев. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят партия "Будущее Молдовы" Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. "Сегодняшняя власть занимается популизмом, не понимая ни экономики, ни социальных процессов. Результат — катастрофа: долги, закрытые школы, безработица. Мы видим, как разрушается медицина, образование и промышленность. Власть не умеет управлять страной и компенсирует это громкими лозунгами", - сказал Тарлев. Экс-премьер подчеркнул, что стране необходимы компетентные решения. "Нам нужно управление на основе знаний и опыта, а не лозунгов. В 2001–2008 годах мы вывели страну из кризиса 1990-х и обеспечили рост. ВВП Молдавии вырос в пять раз, мы дали людям работу и уверенность в будущем. Этот опыт мы готовы повторить — и доказать, что профессионалы способны вернуть Молдавии развитие и стабильность", — отметил политик. Тарлев возглавлял правительство Молдавии в 2001–2008 годах. В этот период страна преодолела последствия кризисов 1990-х годов и достигла самого высокого роста экономики за всю историю, в пять раз увеличив ВВП.
https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037676770.html
https://ria.ru/20250602/moldaviya-2020442312.html
молдавия
гагаузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978447881_20:0:1209:892_1920x0_80_0_0_05473ad106a222fdabe95f01f806e5a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, гагаузия, василий тарлев, игорь додон, ирина влах
В мире, Молдавия, Гагаузия, Василий Тарлев, Игорь Додон, Ирина Влах
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в популизме
Василий Тарлев: власти Молдавии занимаются популизмом, не понимая экономики
КИШИНЕВ, 23 сен – РИА Новости. Власти Молдавии занимаются популизмом, не понимая ни экономики, ни социальных процессов, в итоге страну довели до экономической катастрофы, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока, экс-премьер республики Василий Тарлев.
Проведение парламентских выборов в Молдавии
запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят партия "Будущее Молдовы" Тарлева
, партия социалистов Игоря Додона
, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах
и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина
.
"Сегодняшняя власть занимается популизмом, не понимая ни экономики, ни социальных процессов. Результат — катастрофа: долги, закрытые школы, безработица. Мы видим, как разрушается медицина, образование и промышленность. Власть не умеет управлять страной и компенсирует это громкими лозунгами", - сказал Тарлев.
Экс-премьер подчеркнул, что стране необходимы компетентные решения. "Нам нужно управление на основе знаний и опыта, а не лозунгов. В 2001–2008 годах мы вывели страну из кризиса 1990-х и обеспечили рост. ВВП Молдавии вырос в пять раз, мы дали людям работу и уверенность в будущем. Этот опыт мы готовы повторить — и доказать, что профессионалы способны вернуть Молдавии развитие и стабильность", — отметил политик.
Тарлев возглавлял правительство Молдавии в 2001–2008 годах. В этот период страна преодолела последствия кризисов 1990-х годов и достигла самого высокого роста экономики за всю историю, в пять раз увеличив ВВП.