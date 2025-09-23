Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии рассказали о шагах в случае победы оппозиции - РИА Новости, 23.09.2025
03:18 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/moldaviya-2043647573.html
В Молдавии рассказали о шагах в случае победы оппозиции
КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Оппозиционный Патриотический блок в случае победы на выборах в Молдавии проведет налоговую реформу, а также снизит цены на газ и коммунальные услуги, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока, экс-премьер Василий Тарлев.Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят партия "Будущее Молдовы" Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина."Мы предлагаем индустриально-аграрную модель: восстановим заводы, переработку, сельское хозяйство. Вернём газ по 5-7 леев (около 0,26-0,37 цента - ред. ) за кубометр вместо нынешних 17-30 (примерно 0,9 цента -1,6 доллара -ред.). Это даст дешевую коммуналку и конкурентные товары. Люди получат рабочие места, достойные зарплаты, а экономика оживет. Это реально - мы уже показывали, как это работает, и готовы повторить успех", - сказал Тарлев.По его словам, действующие власти ведут страну по иному пути."Сегодняшняя власть посадила страну на кредитную иглу. Доходы бюджета строятся не на развитии промышленности и сельского хозяйства, а на займах и импорте. Закрываются школы, университеты, детские сады. Это катастрофа - власть готовит безграмотное население. Мы помним, как при мне работали десятки заводов, мы обеспечили рост ВВП до 9% в год. Сейчас всё разрушено - от медицины до транспорта", - подчеркнул он.Тарлев возглавлял правительство Молдавии в 2001-2008 годах. В этот период страна преодолела последствия кризисов 1990-х годов и достигла самого высокого роста экономики за всю историю, в пять раз увеличив ВВП.Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
© Sputnik / OsmatescoВасилий Тарлев
© Sputnik / Osmatesco
Василий Тарлев. Архивное фото
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Додон прокомментировал возможное снятие оппозиции с выборов в Молдавии
