В Молдавии обвинили правящую партию в предательстве национальных интересов

В Молдавии обвинили правящую партию в предательстве национальных интересов - РИА Новости, 23.09.2025

В Молдавии обвинили правящую партию в предательстве национальных интересов

23.09.2025

КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Правящая партия предала национальные интересы, обанкротив железную дорогу и продав стратегический порт Джурджулешты иностранцам, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока, экс-премьер республики Василий Тарлев. Железная дорога Молдавии в последние годы столкнулась с долговыми обязательствами и падением объёмов перевозок. В 2021 году правительство начало переговоры о приватизации ряда активов, включая речной порт Джурджулешты, единственный выход страны к Дунаю и Чёрному морю. Оппозиция называет эти шаги угрозой суверенитету и требует возврата стратегических объектов в государственную собственность. "Железная дорога обанкрочена, порт Джурджулешты буквально за ночь был продан иностранной компании. Это киты независимости страны. Когда рушится транспортная система, рушится и экономика. Это означает зависимость от внешних сил и потерю суверенитета", - сказал он. По его словам, решения властей подрывают основы национальной безопасности. "Власть сознательно избавляется от опор государства. Это не просто ошибка или некомпетентность - это предательство национальных интересов. Народ должен знать, что стратегические предприятия проданы за спиной общества. Мы вернём контроль над ключевыми объектами и восстановим экономическую независимость Молдовы", - отметил Тарлев. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят партия "Будущее Молдовы" Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.

