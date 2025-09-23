Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии обвинили правящую партию в предательстве национальных интересов - РИА Новости, 23.09.2025
09:30 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/moldavija-2043672186.html
В Молдавии обвинили правящую партию в предательстве национальных интересов
В Молдавии обвинили правящую партию в предательстве национальных интересов - РИА Новости, 23.09.2025
В Молдавии обвинили правящую партию в предательстве национальных интересов
Правящая партия предала национальные интересы, обанкротив железную дорогу и продав стратегический порт Джурджулешты иностранцам, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T09:30:00+03:00
2025-09-23T09:30:00+03:00
в мире
молдавия
дунай (река)
черное море
василий тарлев
игорь додон
ирина влах
КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Правящая партия предала национальные интересы, обанкротив железную дорогу и продав стратегический порт Джурджулешты иностранцам, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока, экс-премьер республики Василий Тарлев. Железная дорога Молдавии в последние годы столкнулась с долговыми обязательствами и падением объёмов перевозок. В 2021 году правительство начало переговоры о приватизации ряда активов, включая речной порт Джурджулешты, единственный выход страны к Дунаю и Чёрному морю. Оппозиция называет эти шаги угрозой суверенитету и требует возврата стратегических объектов в государственную собственность. "Железная дорога обанкрочена, порт Джурджулешты буквально за ночь был продан иностранной компании. Это киты независимости страны. Когда рушится транспортная система, рушится и экономика. Это означает зависимость от внешних сил и потерю суверенитета", - сказал он. По его словам, решения властей подрывают основы национальной безопасности. "Власть сознательно избавляется от опор государства. Это не просто ошибка или некомпетентность - это предательство национальных интересов. Народ должен знать, что стратегические предприятия проданы за спиной общества. Мы вернём контроль над ключевыми объектами и восстановим экономическую независимость Молдовы", - отметил Тарлев. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят партия "Будущее Молдовы" Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.
молдавия
дунай (река)
черное море
в мире, молдавия, дунай (река), черное море, василий тарлев, игорь додон, ирина влах
В мире, Молдавия, Дунай (река), Черное море, Василий Тарлев, Игорь Додон, Ирина Влах
В Молдавии обвинили правящую партию в предательстве национальных интересов

Бывший премьер Молдавии Тарлев: правящая партия предала национальные интересы

Флаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Правящая партия предала национальные интересы, обанкротив железную дорогу и продав стратегический порт Джурджулешты иностранцам, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока, экс-премьер республики Василий Тарлев.
Железная дорога Молдавии в последние годы столкнулась с долговыми обязательствами и падением объёмов перевозок. В 2021 году правительство начало переговоры о приватизации ряда активов, включая речной порт Джурджулешты, единственный выход страны к Дунаю и Чёрному морю. Оппозиция называет эти шаги угрозой суверенитету и требует возврата стратегических объектов в государственную собственность.
"Железная дорога обанкрочена, порт Джурджулешты буквально за ночь был продан иностранной компании. Это киты независимости страны. Когда рушится транспортная система, рушится и экономика. Это означает зависимость от внешних сил и потерю суверенитета", - сказал он.
По его словам, решения властей подрывают основы национальной безопасности. "Власть сознательно избавляется от опор государства. Это не просто ошибка или некомпетентность - это предательство национальных интересов. Народ должен знать, что стратегические предприятия проданы за спиной общества. Мы вернём контроль над ключевыми объектами и восстановим экономическую независимость Молдовы", - отметил Тарлев.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят партия "Будущее Молдовы" Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.
В миреМолдавияДунай (река)Черное мореВасилий ТарлевИгорь ДодонИрина Влах
 
 
