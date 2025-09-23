https://ria.ru/20250923/moldavija-2043658710.html

В молдавской оппозиции призвали к сотрудничеству с БРИКС и ШОС

КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Молдавия должна развивать сотрудничество со всеми международными союзами ради национальных интересов, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока, экс-премьер республики Василий Тарлев. "Мы должны дружить со всеми, где нас уважают: и с Европейским союзом, и с Евразийским союзом, и с ШОС, и с БРИКС. Евразийский и европейский векторы не противоречат друг другу. Это искусственное противопоставление придумано нынешними властями, которые ставят политику выше интересов народа", - сказал Тарлев. По его словам, отказ от традиционных экономических связей наносит ущерб стране. "Наши предки веками продвигали молдавскую продукцию на Восток. Отказываться от этого - ошибка. Но одновременно нужно развивать новые рынки и использовать все возможности. Мы должны исходить из национального интереса, а не указаний извне. Это единственная мудрая стратегия для такой страны, как Молдова", - отметил политик. Тарлев возглавлял правительство Молдавии в 2001-2008 годах. В этот период страна преодолела последствия кризисов 1990-х годов и достигла самого высокого роста экономики за всю историю, в пять раз увеличив ВВП. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

