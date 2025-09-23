https://ria.ru/20250923/moldavija-2043638215.html

В Молдавии сообщили о панике власти перед выборами

В Молдавии сообщили о панике власти перед выборами - РИА Новости, 23.09.2025

В Молдавии сообщили о панике власти перед выборами

Истеричное обращение президента Молдавии Майи Санду к жителям республики накануне парламентских выборов - это свидетельство паники в рядах действующей власти

КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Истеричное обращение президента Молдавии Майи Санду к жителям республики накануне парламентских выборов - это свидетельство паники в рядах действующей власти и подготовка почвы для аннулирования результатов голосования, если правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) проиграет выборы, заявил РИА Новости депутат парламента Молдавии от Блока социалистов и коммунистов Богдан Цырдя.Санду выступила в понедельник с обращением к народу, в котором бездоказательно заявила о том, что Россия якобы тратит сотни миллионов евро на подкуп избирателей. По ее словам, если Россия получит контроль над Молдавией, то европейские фонды будут заморожены, свободное передвижение закончится, в Приднестровье будет дестабилизация, а республика превратится в военный плацдарм. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Санду о том, что РФ якобы может использовать Молдавию для "нападения на Одесскую область", заявив в беседе с РИА Новости, что это паранойя."Это истеричное обращение Майи Санду - из-за паники, которая царит в рядах правящей верхушки Молдовы. Все опросы показывают, что они проигрывают выборы. Поэтому все их действия в последнее время направлены на запугивание электората, на сеяние паники в обществе, на демотивацию избирателя выходить к урнам на голосование, и, скорее всего, эти заявления направлены на то, чтобы создать предпосылки, почву для непризнания и аннулирования выборов в случае, если ПДС, которая находится у власти, проиграет выборы. А выборы они, по логике вещей, должны проиграть", - сказал Цырдя. Депутат обратил внимание на то, что в последнее время у президента Молдавии нет адекватных, рациональных, программных обращений к нации, а партия власти не заявляет о каких-то программах по восстановлению дорог или открытию школ, не дает обещаний о вступлении в кратчайшие сроки в Евросоюз. "Они поняли, что это уже не помогает, не работает. И они перешли на истерию, на такое "токсичное" запугивание граждан, чтобы протестный электорат не выходил на выборы. Это полная безнадёга, паника. Власть сыпется и держится на страхе", - отметил он. Цырдя напомнил, что Санду в 2023 году выступала с заявлением о том, что Россия якобы готовит в Молдавии госпереворот. "Вот уже прошло три года, никакого госпереворота нет. Потом в 2024 году она заявляла в первом туре президентских выборов, что в Молдове были куплены 300 тысяч голосов. И несмотря на это, во втором туре, когда она победила, выборы признали. А ведь 300 тысяч голосов - это 20% из фактических голосовавших, пятая часть электорального корпуса. И вот сегодня она выходит опять с новой песней о старом, что вот Россия готовится массово скупать голоса, здесь будет военный плацдарм, война и так далее", - подчеркнул он. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

