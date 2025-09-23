https://ria.ru/20250923/mo-2043711019.html

ВС России улучшили положение в районах Купянска и Кировска

Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение в Купянске в Харьковской области и Кировске в ДНР, а также нанесли поражение ВСУ в других... РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение в Купянске в Харьковской области и Кировске в ДНР, а также нанесли поражение ВСУ в других районах этих регионов, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что они также нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Богуславки в Харьковской области, Дибровы, Ямполя и Шандриголово в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 155 мм гаубица М198 производства США. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.

