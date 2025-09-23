Рейтинг@Mail.ru
ВС России улучшили положение в районах Купянска и Кировска - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 23.09.2025 (обновлено: 12:28 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/mo-2043711019.html
ВС России улучшили положение в районах Купянска и Кировска
ВС России улучшили положение в районах Купянска и Кировска - РИА Новости, 23.09.2025
ВС России улучшили положение в районах Купянска и Кировска
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение в Купянске в Харьковской области и Кировске в ДНР, а также нанесли поражение ВСУ в других... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T12:19:00+03:00
2025-09-23T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
кировск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032545472_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_a17f8e1859969dc80462cd85d048544a.jpg
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение в Купянске в Харьковской области и Кировске в ДНР, а также нанесли поражение ВСУ в других районах этих регионов, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что они также нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Богуславки в Харьковской области, Дибровы, Ямполя и Шандриголово в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 155 мм гаубица М198 производства США. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040679671.html
россия
кировск
донецкая народная республика
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032545472_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_b0ceb48d05f4c21e3f3cb97bc04e6812.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, кировск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Кировск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
ВС России улучшили положение в районах Купянска и Кировска

ВС России улучшили положение в районах Купянска под Харьковом и Кировска в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО
Боевая работа расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение в Купянске в Харьковской области и Кировске в ДНР, а также нанесли поражение ВСУ в других районах этих регионов, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Отмечается, что они также нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Богуславки в Харьковской области, Дибровы, Ямполя и Шандриголово в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 155 мм гаубица М198 производства США. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ
9 сентября, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКировскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала