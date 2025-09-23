https://ria.ru/20250923/mo-2043711019.html
ВС России улучшили положение в районах Купянска и Кировска
ВС России улучшили положение в районах Купянска и Кировска - РИА Новости, 23.09.2025
ВС России улучшили положение в районах Купянска и Кировска
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение в Купянске в Харьковской области и Кировске в ДНР, а также нанесли поражение ВСУ в других... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T12:19:00+03:00
2025-09-23T12:19:00+03:00
2025-09-23T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
кировск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032545472_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_a17f8e1859969dc80462cd85d048544a.jpg
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение в Купянске в Харьковской области и Кировске в ДНР, а также нанесли поражение ВСУ в других районах этих регионов, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что они также нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Богуславки в Харьковской области, Дибровы, Ямполя и Шандриголово в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 155 мм гаубица М198 производства США. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040679671.html
россия
кировск
донецкая народная республика
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032545472_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_b0ceb48d05f4c21e3f3cb97bc04e6812.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, кировск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Кировск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
ВС России улучшили положение в районах Купянска и Кировска
ВС России улучшили положение в районах Купянска под Харьковом и Кировска в ДНР