17:42 23.09.2025
Лидер Мьянмы посетит Россию
ДЖАКАРТА, 23 сен — РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Республики Союз Мьянма старший генерал Мин Аун Хлайн посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом, а также примет участие в Всемирной атомной неделе в Москве, сообщили власти Мьянмы в официальном пресс-релизе. "Исполняющий обязанности президента Республики Союз Мьянма старший генерал Мин Аун Хлайн… в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с дружественным визитом для участия во Всемирной атомной неделе 2025 года, которая пройдет в Москве, Российская Федерация, по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина", - говорится в документе. Власти Мьянмы рассчитывают, что в ходе визита исполняющий обязанности президента Республики Союз Мьянма проведёт встречи и переговоры с российскими официальными лицами, включая президента РФ. "Визит будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы, экономического, военного и стратегического сотрудничества между правительствами и народами двух стран", - добавили власти Мьянмы.
мьянма, москва, россия, мин аун хлайн
Мьянма, Москва, Россия, Мин Аун Хлайн
Мин Аун Хлайн. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 23 сен — РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Республики Союз Мьянма старший генерал Мин Аун Хлайн посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом, а также примет участие в Всемирной атомной неделе в Москве, сообщили власти Мьянмы в официальном пресс-релизе.
"Исполняющий обязанности президента Республики Союз Мьянма старший генерал Мин Аун Хлайн… в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с дружественным визитом для участия во Всемирной атомной неделе 2025 года, которая пройдет в Москве, Российская Федерация, по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина", - говорится в документе.
Власти Мьянмы рассчитывают, что в ходе визита исполняющий обязанности президента Республики Союз Мьянма проведёт встречи и переговоры с российскими официальными лицами, включая президента РФ.
"Визит будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы, экономического, военного и стратегического сотрудничества между правительствами и народами двух стран", - добавили власти Мьянмы.
