Рейтинг@Mail.ru
В базу данных "Миротворца" попали три ребенка из России - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:00 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/mirotvorets-2043640272.html
В базу данных "Миротворца" попали три ребенка из России
В базу данных "Миротворца" попали три ребенка из России - РИА Новости, 23.09.2025
В базу данных "Миротворца" попали три ребенка из России
Двое девятилетних детей и восьмилетний мальчик из России были внесены в скандальную украинскую базу "Миротворец" в понедельник вечером, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T01:00:00+03:00
2025-09-23T01:00:00+03:00
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
дунья миятович
мария захарова
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Двое девятилетних детей и восьмилетний мальчик из России были внесены в скандальную украинскую базу "Миротворец" в понедельник вечером, выяснило РИА Новости, изучив базу данных сайта. На сайте указано, что девятилетние Милана и Данил, а также восьмилетний Захар якобы сознательно нарушили госграницу Украины. Дети и подростки уже не раз попадали в базу "Миротворец" с публикацией личных данных. Этот сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20250911/rebenok-2041103587.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:0:1837:1377_1920x0_80_0_0_280953bea23427ea803c80d490d32ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, дунья миятович, мария захарова, обсе
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Дунья Миятович, Мария Захарова, ОБСЕ
В базу данных "Миротворца" попали три ребенка из России

В базу "Миротворца" попали три восьмилетних и девятилетних ребенка из России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Двое девятилетних детей и восьмилетний мальчик из России были внесены в скандальную украинскую базу "Миротворец" в понедельник вечером, выяснило РИА Новости, изучив базу данных сайта.
На сайте указано, что девятилетние Милана и Данил, а также восьмилетний Захар якобы сознательно нарушили госграницу Украины.
Дети и подростки уже не раз попадали в базу "Миротворец" с публикацией личных данных.
Этот сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В базу "Миротворец" попал пятилетний ребенок
11 сентября, 08:23
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДунья МиятовичМария ЗахароваОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала