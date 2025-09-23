Рейтинг@Mail.ru
Мирошник обвинил Киев в войне с детьми и стариками
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 23.09.2025
Мирошник обвинил Киев в войне с детьми и стариками
Мирошник обвинил Киев в войне с детьми и стариками
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Боевики ВСУ целенаправленно создают угрозу для жизни гражданских лиц и несовершеннолетних и в стиле нацистов воюют с детьми, женщинами и стариками, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя обстрел Белгорода. Утром во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что семь мирных жителей пострадали в результате очередных террористических ударов беспилотников ВСУ. В том числе в селе Стрелецкое Белгородского района в результате детонации беспилотника возле коммерческого объекта получила ранение 13-летняя девочка, у нее слепое осколочное ранение головы. Еще один раненый мужчина скончался на месте. Позднее Гладков сообщил о ранении еще двух человек, в том числе бойца подразделения "Орлан". "Украинские дроны атакуют жилые многоэтажки, гражданские коммерческие объекты, гражданский транспорт... Враг целенаправленно создает угрозу для жизни гражданских лиц и несовершеннолетних. Это очень даже в стиле нацистов - воевать с детьми, женщинами и стариками", - заявил Мирошник в своем Telegram-канале.
россия, белгород, белгородская область, родион мирошник, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгород, Белгородская область, Родион Мирошник, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Боевики ВСУ целенаправленно создают угрозу для жизни гражданских лиц и несовершеннолетних и в стиле нацистов воюют с детьми, женщинами и стариками, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя обстрел Белгорода.
Утром во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что семь мирных жителей пострадали в результате очередных террористических ударов беспилотников ВСУ. В том числе в селе Стрелецкое Белгородского района в результате детонации беспилотника возле коммерческого объекта получила ранение 13-летняя девочка, у нее слепое осколочное ранение головы. Еще один раненый мужчина скончался на месте. Позднее Гладков сообщил о ранении еще двух человек, в том числе бойца подразделения "Орлан".
"Украинские дроны атакуют жилые многоэтажки, гражданские коммерческие объекты, гражданский транспорт... Враг целенаправленно создает угрозу для жизни гражданских лиц и несовершеннолетних. Это очень даже в стиле нацистов - воевать с детьми, женщинами и стариками", - заявил Мирошник в своем Telegram-канале.
