https://ria.ru/20250923/miroshnik-2043760257.html

Мирошник обвинил Киев в войне с детьми и стариками

Мирошник обвинил Киев в войне с детьми и стариками - РИА Новости, 23.09.2025

Мирошник обвинил Киев в войне с детьми и стариками

Боевики ВСУ целенаправленно создают угрозу для жизни гражданских лиц и несовершеннолетних и в стиле нацистов воюют с детьми, женщинами и стариками, заявил посол РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T14:51:00+03:00

2025-09-23T14:51:00+03:00

2025-09-23T14:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

белгород

белгородская область

родион мирошник

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043694950_0:172:960:712_1920x0_80_0_0_fddd7c4f4dc59e0c488f3cd2af6d530b.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Боевики ВСУ целенаправленно создают угрозу для жизни гражданских лиц и несовершеннолетних и в стиле нацистов воюют с детьми, женщинами и стариками, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя обстрел Белгорода. Утром во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что семь мирных жителей пострадали в результате очередных террористических ударов беспилотников ВСУ. В том числе в селе Стрелецкое Белгородского района в результате детонации беспилотника возле коммерческого объекта получила ранение 13-летняя девочка, у нее слепое осколочное ранение головы. Еще один раненый мужчина скончался на месте. Позднее Гладков сообщил о ранении еще двух человек, в том числе бойца подразделения "Орлан". "Украинские дроны атакуют жилые многоэтажки, гражданские коммерческие объекты, гражданский транспорт... Враг целенаправленно создает угрозу для жизни гражданских лиц и несовершеннолетних. Это очень даже в стиле нацистов - воевать с детьми, женщинами и стариками", - заявил Мирошник в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

белгород

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белгород, белгородская область, родион мирошник, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, безопасность