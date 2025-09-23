https://ria.ru/20250923/miroshnik-2043760257.html
Мирошник обвинил Киев в войне с детьми и стариками
Мирошник обвинил Киев в войне с детьми и стариками
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Боевики ВСУ целенаправленно создают угрозу для жизни гражданских лиц и несовершеннолетних и в стиле нацистов воюют с детьми, женщинами и стариками, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя обстрел Белгорода. Утром во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что семь мирных жителей пострадали в результате очередных террористических ударов беспилотников ВСУ. В том числе в селе Стрелецкое Белгородского района в результате детонации беспилотника возле коммерческого объекта получила ранение 13-летняя девочка, у нее слепое осколочное ранение головы. Еще один раненый мужчина скончался на месте. Позднее Гладков сообщил о ранении еще двух человек, в том числе бойца подразделения "Орлан". "Украинские дроны атакуют жилые многоэтажки, гражданские коммерческие объекты, гражданский транспорт... Враг целенаправленно создает угрозу для жизни гражданских лиц и несовершеннолетних. Это очень даже в стиле нацистов - воевать с детьми, женщинами и стариками", - заявил Мирошник в своем Telegram-канале.
