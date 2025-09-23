https://ria.ru/20250923/miroshnik-2043664933.html

Мирошник: ВСУ активизировали атаки в канун Рождества Пресвятой Богородицы

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Боевики ВСУ в конце минувшей недели активизировали атаки по местам массового скопления мирного населения регионов России накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы, отмечавшегося 21 сентября, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "ВСУ совершили целую серию преднамеренных ударов по местам массового скопления мирного населения в Республике Крым, Белгородской, Запорожской, Херсонской областях. Атаки резко активизировались в конце недели, что совпало с православным праздником Рождества Пресвятой Богородицы", - заявил Мирошник в своем еженедельном докладе, поступившем в распоряжение РИА Новости. В частности, в Республике Крым в результате ударов БПЛА по школе и санаторию в поселке Форос погибли четыре мирных жителя, 17 человек получили ранения. В этот же день в Белгородской области от атак дронов погибли три мирных жителя и 10 получили ранения, а в Васильевке Запорожской области от артиллерийского обстрела пострадали 13 мирных жителей, один человек погиб. "Укронацисты в прошедшие дни, учитывая крупные религиозные праздники, нанесли удары по православным храмам в прифронтовой зоне. На этот раз с помощью дрона был атакован храм в честь великомученика Дмитрия Солунского в Алешкинском округе Херсонской области. Налету дронов подверглась часовня в Васильевке Запорожской области. В обоих случаях культовым сооружениям был нанесен серьезный ущерб", - отметил Мирошник. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России. Как уточнила в понедельник мэр Ялты Янина Павленко в Telegram-канале, в Ялтинский многопрофильный медцентр ФМБА России поступили 13 человек, 12 из них госпитализированы, четверо находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших детей нет. Предварительный ущерб от вражеской атаки в крымском поселке Форос уже превышает 18,7 миллиона рублей, сообщила Павленко.

