Жертвами обстрелов ВСУ за неделю стали 24 мирных жителя
Последствия атаки дрона ВСУ на АЗС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Жертвами обстрелов ВСУ за неделю стали 24 мирных жителя, ранен 121 человек, в том числе трое несовершеннолетних, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 145 мирных жителей: ранен 121 человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли 24 человека", - сообщил Мирошник в своем еженедельном докладе.
Он добавил, что главным видом вооружений, которые украинские формирования использовали против гражданского населения, на минувшей неделе стали ударные БПЛА, значительно опередив артиллерию и РСЗО.
"Всего от ударов беспилотников за прошедшие семь дней пострадали 113 мирных жителей, что составило 78% от общего числа пострадавших от атак вооруженных формирований Украины (ВФУ) гражданских лиц. В Белгородской области только за сутки от таких налетов пострадали 13 мирных жителей, двое из них погибли", - уточнил Мирошник.
Кроме того, ВСУ активно направляли ударные БПЛА по многоквартирным и частным жилым домам, коммерческим и социальным объектам, медицинскому транспорту, энергетической инфраструктуре, гражданскому легковому автотранспорту.
"В результате агрессивных деяний киевского режима пострадали трое детей: 12-летняя девочка в Рубежном (ЛНР), годовалый ребенок и 13-летняя девочка в Васильевке Запорожской области. Все они с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы", - добавил Мирошник.
Он уточнил, что всего по гражданским целям на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3139 боеприпасов, среди которых были РСЗО (122-миллиметровые), артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, мины, гранаты. Также противник активно применял ударные БПЛА, стрелковое оружие.
"Подавляющее большинство используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений произведены и поставлены западными соучастниками преступлений киевского режима", - отметил Мирошник.
Также украинские вооруженные формирования продолжали попытки нанесения ударов с помощью дронов по гражданским объектам в глубине России.
"При помощи БПЛА самолетного типа были совершены налеты на гражданские объекты в Самарской, Саратовской, Смоленской, Воронежской, Волгоградской областях, в Республике Башкортостан. В Самарской области один из таких налетов привел к гибели четырех мирных жителей", - добавил Мирошник.
