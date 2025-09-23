https://ria.ru/20250923/milyaev-2043637835.html
В Тульской области сбили украинский БПЛА
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на территории Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 23.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на территории Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.Вечером в понедельник Миляев сообщал об уничтожении над Тульской областью трёх беспилотников."Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен еще один беспилотник ВСУ", - написал он в Telegram-канале.Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА сохраняется в регионе.
