В Тульской области сбили украинский БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:27 23.09.2025
В Тульской области сбили украинский БПЛА
В Тульской области сбили украинский БПЛА
В Тульской области сбили украинский БПЛА
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на территории Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на территории Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.Вечером в понедельник Миляев сообщал об уничтожении над Тульской областью трёх беспилотников."Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен еще один беспилотник ВСУ", - написал он в Telegram-канале.Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА сохраняется в регионе.
тульская область
В Тульской области сбили украинский БПЛА

Миляев: на территории Тульской области сбили БПЛА ВСУ, пострадавших нет

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на территории Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
Вечером в понедельник Миляев сообщал об уничтожении над Тульской областью трёх беспилотников.
"Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен еще один беспилотник ВСУ", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА сохраняется в регионе.
