https://ria.ru/20250923/milyaev-2043637835.html

В Тульской области сбили украинский БПЛА

В Тульской области сбили украинский БПЛА - РИА Новости, 23.09.2025

В Тульской области сбили украинский БПЛА

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на территории Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T00:27:00+03:00

2025-09-23T00:27:00+03:00

2025-09-23T00:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

тульская область

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019269110_0:23:2867:1636_1920x0_80_0_0_5919ce1fc04544e623e314558e39ccf7.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на территории Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.Вечером в понедельник Миляев сообщал об уничтожении над Тульской областью трёх беспилотников."Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен еще один беспилотник ВСУ", - написал он в Telegram-канале.Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА сохраняется в регионе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины