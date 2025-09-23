https://ria.ru/20250923/migratsiya-2043659412.html

На Камчатке задержали организаторов нелегальной миграции

Сотрудники ФСБ задержали троих предполагаемых организаторов канала незаконной миграции, легализовавших иностранцев для работы на строительных объектах... РИА Новости, 23.09.2025

происшествия

россия

камчатский край

новосибирская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

НОВОСИБИРСК, 23 сен - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали троих предполагаемых организаторов канала незаконной миграции, легализовавших иностранцев для работы на строительных объектах Камчатского края, сообщает во вторник УФСБ по Новосибирской области. В ведомстве пояснили, что фигуранты пытались скрыться от уголовного преследования, путем выезда к себе на родину - в одну из республик Центральной Азии. Их задержали сотрудники УФСБ России по Новосибирской области во взаимодействии с УФСБ России по Камчатскому краю и УФСБ России по Сахалинской области в Новосибирске и Петропавловске-Камчатском. "Установлено, что трое подозреваемых, также находившихся в России незаконно, оформляли приезжим гражданам фиктивные документы об оплате патентов, позволяющие им пребывать в нашей стране свыше установленного срока. Подложные документы иностранцы использовали для работы на строительных объектах Камчатского края", - говорится в сообщении. В отношении троих участников преступной группы возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК России (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). "Незаконно легализованные ими мигранты также задержаны, помещены в центр временного содержания иностранных граждан. В их отношении возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 327 УК России (использование заведомо подложного документа)", - добавили в УФСБ.

