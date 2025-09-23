Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке задержали организаторов нелегальной миграции
07:28 23.09.2025
На Камчатке задержали организаторов нелегальной миграции
происшествия
россия
камчатский край
новосибирская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
НОВОСИБИРСК, 23 сен - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали троих предполагаемых организаторов канала незаконной миграции, легализовавших иностранцев для работы на строительных объектах Камчатского края, сообщает во вторник УФСБ по Новосибирской области. В ведомстве пояснили, что фигуранты пытались скрыться от уголовного преследования, путем выезда к себе на родину - в одну из республик Центральной Азии. Их задержали сотрудники УФСБ России по Новосибирской области во взаимодействии с УФСБ России по Камчатскому краю и УФСБ России по Сахалинской области в Новосибирске и Петропавловске-Камчатском. "Установлено, что трое подозреваемых, также находившихся в России незаконно, оформляли приезжим гражданам фиктивные документы об оплате патентов, позволяющие им пребывать в нашей стране свыше установленного срока. Подложные документы иностранцы использовали для работы на строительных объектах Камчатского края", - говорится в сообщении. В отношении троих участников преступной группы возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК России (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). "Незаконно легализованные ими мигранты также задержаны, помещены в центр временного содержания иностранных граждан. В их отношении возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 327 УК России (использование заведомо подложного документа)", - добавили в УФСБ.
происшествия, россия, камчатский край, новосибирская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Камчатский край, Новосибирская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 23 сен - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали троих предполагаемых организаторов канала незаконной миграции, легализовавших иностранцев для работы на строительных объектах Камчатского края, сообщает во вторник УФСБ по Новосибирской области.
В ведомстве пояснили, что фигуранты пытались скрыться от уголовного преследования, путем выезда к себе на родину - в одну из республик Центральной Азии. Их задержали сотрудники УФСБ России по Новосибирской области во взаимодействии с УФСБ России по Камчатскому краю и УФСБ России по Сахалинской области в Новосибирске и Петропавловске-Камчатском.
"Установлено, что трое подозреваемых, также находившихся в России незаконно, оформляли приезжим гражданам фиктивные документы об оплате патентов, позволяющие им пребывать в нашей стране свыше установленного срока. Подложные документы иностранцы использовали для работы на строительных объектах Камчатского края", - говорится в сообщении.
В отношении троих участников преступной группы возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК России (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
"Незаконно легализованные ими мигранты также задержаны, помещены в центр временного содержания иностранных граждан. В их отношении возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 327 УК России (использование заведомо подложного документа)", - добавили в УФСБ.
