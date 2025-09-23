Рейтинг@Mail.ru
Россия всегда была и будет надежным другом Молдавии, заявила Захарова - РИА Новости, 23.09.2025
16:17 23.09.2025 (обновлено: 16:23 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/mid-2043782121.html
Россия всегда была и будет надежным другом Молдавии, заявила Захарова
2025-09-23T16:17:00+03:00
2025-09-23T16:23:00+03:00
россия
молдавия
в мире
кишинев
мария захарова
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Молдавский народ, в отличие от официального Кишинёва, не усматривает угрозы со стороны России, которая всегда была и будет надежным другом Молдавии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Как отмечают независимые эксперты, страх перед реальным поражением на выборах заставляет официальный Кишинев полностью "сбросить маски" и показать свое настоящее – пренебрежительное – отношение к принципам свободы и демократии, под лозунгами которых прозападные силы пришли к власти", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.Захарова отметила, что такова реальная подоплека русофобских выпадов молдавских официальных лиц."Видим, что в отличие от властей молдавский народ не усматривает угрозы со стороны России, которая всегда была и будет надежным другом Молдавии", - заключила она.
https://ria.ru/20250923/moldaviya-2043696701.html
россия
молдавия
кишинев
россия, молдавия, в мире, кишинев, мария захарова
Россия, Молдавия, В мире, Кишинев, Мария Захарова
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Молдавский народ, в отличие от официального Кишинёва, не усматривает угрозы со стороны России, которая всегда была и будет надежным другом Молдавии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Как отмечают независимые эксперты, страх перед реальным поражением на выборах заставляет официальный Кишинев полностью "сбросить маски" и показать свое настоящее – пренебрежительное – отношение к принципам свободы и демократии, под лозунгами которых прозападные силы пришли к власти", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Захарова отметила, что такова реальная подоплека русофобских выпадов молдавских официальных лиц.
"Видим, что в отличие от властей молдавский народ не усматривает угрозы со стороны России, которая всегда была и будет надежным другом Молдавии", - заключила она.
Евросоюз готовится оккупировать Молдавию с помощью войск НАТО, заявила СВР
11:19
 
РоссияМолдавияВ миреКишиневМария Захарова
 
 
