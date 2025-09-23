Рейтинг@Mail.ru
Премьер Италии не ответила на вопрос о встрече с Трампом на полях ГА ООН - РИА Новости, 23.09.2025
21:40 23.09.2025
Премьер Италии не ответила на вопрос о встрече с Трампом на полях ГА ООН
Премьер Италии Джорджа Мелони не ответила на вопрос РИА Новости, будет ли встречаться с президентом США Дональдом Трампом на полях ГА ООН.
ООН, 23 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Премьер Италии Джорджа Мелони не ответила на вопрос РИА Новости, будет ли встречаться с президентом США Дональдом Трампом на полях ГА ООН. Проигнорировала Мелони и вопрос о возможности контактов с главой российского МИД Сергеем Лавровым, а также просьбу прокомментировать, насколько считает выполнимым предложение Трампа к Европе перестать покупать энергоносители из России. Во вторник Трамп, выступая на Генассамблее ООН, объявил о готовности США ввести жесткие пошлины для давления на РФ, но потребовал соразмерных мер от Европы. Он также призвал прекратить европейский импорт российских энергоносителей. В Российской Федерации не раз заявляли, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Российский президент Владимир Путин ранее констатировал, что политика сдерживания и ослабления Российской Федерации - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
ООН, 23 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Премьер Италии Джорджа Мелони не ответила на вопрос РИА Новости, будет ли встречаться с президентом США Дональдом Трампом на полях ГА ООН.
Проигнорировала Мелони и вопрос о возможности контактов с главой российского МИД Сергеем Лавровым, а также просьбу прокомментировать, насколько считает выполнимым предложение Трампа к Европе перестать покупать энергоносители из России.
Во вторник Трамп, выступая на Генассамблее ООН, объявил о готовности США ввести жесткие пошлины для давления на РФ, но потребовал соразмерных мер от Европы. Он также призвал прекратить европейский импорт российских энергоносителей.
В Российской Федерации не раз заявляли, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Российский президент Владимир Путин ранее констатировал, что политика сдерживания и ослабления Российской Федерации - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
