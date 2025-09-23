https://ria.ru/20250923/medvedev-2043854108.html
США должны прекратить попытки ослабить Россию санкциями, заявил Медведев
США должны прекратить попытки ослабить Россию санкциями, заявил Медведев - РИА Новости, 23.09.2025
США должны прекратить попытки ослабить Россию санкциями, заявил Медведев
США недостаточно "следовать букве" Договора об СНВ, они должны прекратить попытки ослабить Россию санкциями и пошлинами, иначе риск прямого конфликта остается... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T21:22:00+03:00
2025-09-23T21:22:00+03:00
2025-09-23T21:30:00+03:00
сша
россия
в мире
дмитрий медведев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. США недостаточно "следовать букве" Договора об СНВ, они должны прекратить попытки ослабить Россию санкциями и пошлинами, иначе риск прямого конфликта остается высоким, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.В понедельник президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью."Россия готова соблюдать Договор об СНВ, который я подписал в 2010 году. Теперь решение должна принять администрация (президента США Дональда) Трампа, но просто следовать букве договора недостаточно: США должны отказаться от ослабления России санкциями и пошлинами, иначе риск прямого конфликта остается высоким", - написал Медведев в соцсети Х.
https://ria.ru/20250919/medvedev-2042943477.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, дмитрий медведев, владимир путин
США, Россия, В мире, Дмитрий Медведев, Владимир Путин
США должны прекратить попытки ослабить Россию санкциями, заявил Медведев
Медведев: США должны прекратить попытки ослабить Россию санкциями