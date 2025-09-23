https://ria.ru/20250923/medvedev-2043854108.html

США должны прекратить попытки ослабить Россию санкциями, заявил Медведев

США должны прекратить попытки ослабить Россию санкциями, заявил Медведев - РИА Новости, 23.09.2025

США должны прекратить попытки ослабить Россию санкциями, заявил Медведев

США недостаточно "следовать букве" Договора об СНВ, они должны прекратить попытки ослабить Россию санкциями и пошлинами, иначе риск прямого конфликта остается... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T21:22:00+03:00

2025-09-23T21:22:00+03:00

2025-09-23T21:30:00+03:00

сша

россия

в мире

дмитрий медведев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. США недостаточно "следовать букве" Договора об СНВ, они должны прекратить попытки ослабить Россию санкциями и пошлинами, иначе риск прямого конфликта остается высоким, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.В понедельник президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью."Россия готова соблюдать Договор об СНВ, который я подписал в 2010 году. Теперь решение должна принять администрация (президента США Дональда) Трампа, но просто следовать букве договора недостаточно: США должны отказаться от ослабления России санкциями и пошлинами, иначе риск прямого конфликта остается высоким", - написал Медведев в соцсети Х.

https://ria.ru/20250919/medvedev-2042943477.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, в мире, дмитрий медведев, владимир путин