21:22 23.09.2025 (обновлено: 21:30 23.09.2025)
США должны прекратить попытки ослабить Россию санкциями, заявил Медведев
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. США недостаточно "следовать букве" Договора об СНВ, они должны прекратить попытки ослабить Россию санкциями и пошлинами, иначе риск прямого конфликта остается высоким, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.В понедельник президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью."Россия готова соблюдать Договор об СНВ, который я подписал в 2010 году. Теперь решение должна принять администрация (президента США Дональда) Трампа, но просто следовать букве договора недостаточно: США должны отказаться от ослабления России санкциями и пошлинами, иначе риск прямого конфликта остается высоким", - написал Медведев в соцсети Х.
сша, россия, в мире, дмитрий медведев, владимир путин
США, Россия, В мире, Дмитрий Медведев, Владимир Путин
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. США недостаточно "следовать букве" Договора об СНВ, они должны прекратить попытки ослабить Россию санкциями и пошлинами, иначе риск прямого конфликта остается высоким, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В понедельник президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
"Россия готова соблюдать Договор об СНВ, который я подписал в 2010 году. Теперь решение должна принять администрация (президента США Дональда) Трампа, но просто следовать букве договора недостаточно: США должны отказаться от ослабления России санкциями и пошлинами, иначе риск прямого конфликта остается высоким", - написал Медведев в соцсети Х.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Медведев назвал позицию Запада в отношении России радужными фантазиями
19 сентября, 11:53
 
США, Россия, В мире, Дмитрий Медведев, Владимир Путин
 
 
