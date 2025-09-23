https://ria.ru/20250923/meditsina-2043687723.html

Нарышкин рассказал о достижениях российской медицины

Нарышкин рассказал о достижениях российской медицины - РИА Новости, 23.09.2025

Нарышкин рассказал о достижениях российской медицины

Современная отечественная медицина позволяет вернуть в строй более 96% российских бойцов, раненых на полях специальной военной операции, заявил председатель... РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Современная отечественная медицина позволяет вернуть в строй более 96% российских бойцов, раненых на полях специальной военной операции, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. На круглом столе по истории российского лидерства в области медицинской науки и технологий Нарышкин в числе прочего отметил достижения отечественных военных медиков разных лет, начиная с великого хирурга Николая Пирогова. За весь период Великой Отечественной войны советская медицина сумела вернуть в строй в общей сложности свыше 72% раненых солдат, и для того времени это были очень высокие показатели, сказал Нарышкин. "Сегодня тысячи российских медиков, следуя своему благородному долгу, тоже работают в зоне проведения специальной военной операции и возвращают в строй более 96% раненых бойцов", - добавил он.

