Нарышкин рассказал о достижениях российской медицины - РИА Новости, 23.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:46 23.09.2025
Нарышкин рассказал о достижениях российской медицины
Нарышкин рассказал о достижениях российской медицины - РИА Новости, 23.09.2025
Нарышкин рассказал о достижениях российской медицины
Современная отечественная медицина позволяет вернуть в строй более 96% российских бойцов, раненых на полях специальной военной операции, заявил председатель... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T10:46:00+03:00
2025-09-23T10:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сергей нарышкин
здоровье - общество
вооруженные силы рф
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Современная отечественная медицина позволяет вернуть в строй более 96% российских бойцов, раненых на полях специальной военной операции, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. На круглом столе по истории российского лидерства в области медицинской науки и технологий Нарышкин в числе прочего отметил достижения отечественных военных медиков разных лет, начиная с великого хирурга Николая Пирогова. За весь период Великой Отечественной войны советская медицина сумела вернуть в строй в общей сложности свыше 72% раненых солдат, и для того времени это были очень высокие показатели, сказал Нарышкин. "Сегодня тысячи российских медиков, следуя своему благородному долгу, тоже работают в зоне проведения специальной военной операции и возвращают в строй более 96% раненых бойцов", - добавил он.
Нарышкин рассказал о достижениях российской медицины

Нарышкин: отечественная медицина возвращает в строй более 96% раненых бойцов СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов
Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Современная отечественная медицина позволяет вернуть в строй более 96% российских бойцов, раненых на полях специальной военной операции, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
На круглом столе по истории российского лидерства в области медицинской науки и технологий Нарышкин в числе прочего отметил достижения отечественных военных медиков разных лет, начиная с великого хирурга Николая Пирогова.
За весь период Великой Отечественной войны советская медицина сумела вернуть в строй в общей сложности свыше 72% раненых солдат, и для того времени это были очень высокие показатели, сказал Нарышкин.
"Сегодня тысячи российских медиков, следуя своему благородному долгу, тоже работают в зоне проведения специальной военной операции и возвращают в строй более 96% раненых бойцов", - добавил он.
"Уже давно должен был умереть". Зачем лишившийся ног боец вернулся на фронт
"Уже давно должен был умереть". Зачем лишившийся ног боец вернулся на фронт
24 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
