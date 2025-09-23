https://ria.ru/20250923/med-2043668739.html

Россия увеличила вдвое экспорт меди в Китай

Россия увеличила вдвое экспорт меди в Китай - РИА Новости, 23.09.2025

Россия увеличила вдвое экспорт меди в Китай

Россия в январе-августе текущего года нарастила экспорт меди на китайский рынок вдвое в годовом выражении, следует из анализа РИА Новости данных китайской... РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия в январе-августе текущего года нарастила экспорт меди на китайский рынок вдвое в годовом выражении, следует из анализа РИА Новости данных китайской статслужбы. Так, за восемь месяцев поставки выросли до 3,3 миллиарда долларов против 1,65 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Это стало максимальной стоимостью экспорта за все время двусторонней торговли. Доля российских компаний в китайском медном импорте за январь-август выросла почти вдвое, составив 6,9% против прошлогодних 3,5%. Крупнейшим поставщиком меди в Поднебесную была Демократическая республика Конго с долей в 20,1%. Второй была Япония с 8,4%, тройку лидеров замыкала Замбия с 7,4%. Россия стала четвертой. В пятерку также вошла Чили с 6,6%.

