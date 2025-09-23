Рейтинг@Mail.ru
Россия увеличила вдвое экспорт меди в Китай - РИА Новости, 23.09.2025
09:06 23.09.2025
Россия увеличила вдвое экспорт меди в Китай
Россия увеличила вдвое экспорт меди в Китай - РИА Новости, 23.09.2025
Россия увеличила вдвое экспорт меди в Китай
Россия в январе-августе текущего года нарастила экспорт меди на китайский рынок вдвое в годовом выражении, следует из анализа РИА Новости данных китайской... РИА Новости, 23.09.2025
экономика
россия
демократическая республика конго
япония
китай
медь
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия в январе-августе текущего года нарастила экспорт меди на китайский рынок вдвое в годовом выражении, следует из анализа РИА Новости данных китайской статслужбы. Так, за восемь месяцев поставки выросли до 3,3 миллиарда долларов против 1,65 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Это стало максимальной стоимостью экспорта за все время двусторонней торговли. Доля российских компаний в китайском медном импорте за январь-август выросла почти вдвое, составив 6,9% против прошлогодних 3,5%. Крупнейшим поставщиком меди в Поднебесную была Демократическая республика Конго с долей в 20,1%. Второй была Япония с 8,4%, тройку лидеров замыкала Замбия с 7,4%. Россия стала четвертой. В пятерку также вошла Чили с 6,6%.
россия
демократическая республика конго
япония
китай
экономика, россия, демократическая республика конго, япония, китай, медь
Экономика, Россия, Демократическая Республика Конго, Япония, Китай, медь
Россия увеличила вдвое экспорт меди в Китай

Россия за восемь месяцев нарастила экспорт меди на китайский рынок вдвое

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия в январе-августе текущего года нарастила экспорт меди на китайский рынок вдвое в годовом выражении, следует из анализа РИА Новости данных китайской статслужбы.
Так, за восемь месяцев поставки выросли до 3,3 миллиарда долларов против 1,65 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Это стало максимальной стоимостью экспорта за все время двусторонней торговли.
Доля российских компаний в китайском медном импорте за январь-август выросла почти вдвое, составив 6,9% против прошлогодних 3,5%.
Крупнейшим поставщиком меди в Поднебесную была Демократическая республика Конго с долей в 20,1%. Второй была Япония с 8,4%, тройку лидеров замыкала Замбия с 7,4%. Россия стала четвертой. В пятерку также вошла Чили с 6,6%.
Россия вновь стала основным импортером легковых автомобилей из Китая
20 сентября, 09:14
 
ЭкономикаРоссияДемократическая Республика КонгоЯпонияКитаймедь
 
 
